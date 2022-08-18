Индийская банда восемь месяцев притворялась полицией и вымогала деньги у людей, – СМИ

Аферисты организовали "полицейский участок" в отеле и терроризировали местное население. Шестеро членов группировки арестованы, но главарь еще на свободе.

Члены индийской банды на протяжении восьми месяцев притворялись полицейскими и вымогали деньги у местных жителей. Об этом пишет издание Guardian.

Как рассказывают журналисты, аферисты организовали в одном из отелей штата Бихар фальшивый полицейский участок. Причем, свой "офис" они открыли в 500 метрах от дома настоящего начальника местной полиции.

Бандиты переодевались офицерами, носили именные значки и оружие, поэтому население города с легкостью воспринимало их за реальных представителей правоохранительных органов.

Когда в такой фальшивый полицейский участок обращался кто-то из людей с жалобой или заявлением о преступлении, то они требовали у потерпевшего деньги за "расследование". Также они "зарабатывали", обещая кому-то за плату организовать социальную помощь или помочь трудоустроить в правоохранительные органы.

На этом аферисты не остановились. Они наняли массовку из близлежащих деревень: платили селянам по 500 рупий (около 230 грн) в день, чтобы те притворялись другими полицейскими, работающими в участке.

Это продолжалось в течение восьми месяцев, но однажды мнимых правоохранителей заметил настоящий полицейский. Он обратил внимание, что "офицеры" носят не табельное оружие, а пистолеты, изготовленные в местной мастерской.

Шесть членов банды, в том числе две женщины, уже арестованы, однако главарь преступной группировки до сих пор находится на свободе. В настоящее время ведется расследование.

Как уточняет издание, случаи, когда мошенники выдают себя за офицеров полиции, – распространенное явление в Индии. Это связано с тем, что люди в форме пользуются почти беспрекословным авторитетом у местных жителей.

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