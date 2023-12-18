"Отправил на свалку": курьер решил оставить посылку в необычном месте (фото)

Хелен Верилл так и не узнала, что ей подарили на день рождение.

Женщина из Великобритании была в ярости после того, как курьер Amazon решил выбросить ее посылку в мусорное ведро. Об этой истории вспоминает таблоид The Mirror.

Пропустить доставку — это, конечно, неприятно, но, как правило, не страшно. Однако для одной женщины неожиданная посылка, пришедшая во время ее отсутствия, доставила неприятности.

Обычно курьеры либо оставляют ее в специально отведенном безопасном месте, либо перестраивают доставку, либо оставляют ее у соседей. Но в этот раз все случилось совсем по другому.

Хелен Верилл праздновала свой 50-й день рождения, устроив мини-отпуск, когда в дверь постучал курьер Amazon. Поскольку никого не было дома, сотрудник компании положил коробку в корзину для бытовых отходов и оставил визитную карточку, сообщив специальному работнику, куда положил посылку.

Однако пока женщина возвращалась из гостиницы Star Inn At Harome, расположенной неподалеку от Хелмсли, Северный Йоркшир (Великобритания), ее сосед невинно выставил мусорные контейнеры. Пока она добралась до дома, посылка уже отправилась на свалку.

"Мы ушли на ночь, вернулись на следующее утро, и наш сосед любезно выставил мусорное ведро. Когда мы забрали почту из почтового ящика, там была записка, в которой говорилось, что в мусорном ведре находится посылка для нас. Никто из нас ничего не заказывал, и мы понятия не имеем, что это такое. Я никогда не слышала, чтобы они клали ее вместе с бытовыми отходами. Честно говоря, я считаю, что это очень плохо, они могли бы оставить его у соседей, они могли бы сделать все, что угодно. Мои соседи — пенсионеры, и они постоянно бывают дома", — рассказала Верилл в 2019 году.

Записка на карточке, оставленной курьером, гласила, что коробка в коричневом мусорном ведре с крышкой Фото: The Mirror

Записка на карточке, оставленной курьером, гласила, что коробка в коричневом мусорном ведре с крышкой и сопровождалась нацарапанным на открытке смайликом. Однако Хелен осталась не довольна, так как она задается вопросом, почему посылка вообще была помещена в контейнер для бытовых отходов.

"Возможно, кто-то прислал мне что-то на день рождения", — сказала она, добавив, что Amazon сообщил, что расследует инцидент.

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