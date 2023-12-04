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МирФан

"Вы их украли": мужчина сделал шокирующее открытие во время уличной распродажи (видео)

Уличная распродажа, дешевые вещи, много вещей, продажа поддержанных вещей, одежда, товары для дома, низкие цены, полезные вещи
Фото: The New York Post | Иллюстративное фото

Иногда ценные вещи можно купить почти даром и в этом людям может помочь самая неприметная распродажа у дома или гаража.

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Один мужчина приобрел на уличной распродаже два пиджака Tom Ford, сэкономив на их покупке тысячи долларов. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

В популярном посте на разделе покупок пользователь поделился невероятными фотографиями подлинных пиджаков Tom Ford, которые он нашел.

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На одной из фотографий мужчина показал оригинальный ценник одного из пиджаков: $3 440 в Neiman Marcus.

"Два пиджака Tom Ford по 3 доллара за штуку на шикарной распродаже! Один из них с ценником до сих пор на нем!" — написал пользователь в подписи к посту.

Позже в комментариях он добавил, что часто ходит на распродажи.

"Обычно это всегда вещи пенсионеров. Это был первый раз, когда это был старик со вкусом!" — автор темы.

Издание TCD отмечает, что покупка подержанных товаров может принести пользу окружающей среде. Покупая подобные вещи, например одежду и другие предметы, на распродажах люди дают вторую жизнь вполне пригодным для использования вещам, не позволяя им попадать на свалки, где они наносят вред экологии и способствуют опасному перегреву нашей планеты.

Уличная распродажа, дешевые вещи, много вещей, продажа поддержанных вещей, одежда, товары для дома, низкие цены, полезные вещи, одежда, пиджак, дизайнерские вещи Fullscreen
Два пиджака Tom Ford по 3 доллара за штуку
Фото: коллаж Фокус

Другие пользователи форума тоже поделились своим мнением по поводу удачной покупки мужчины. Некоторые люди сравнили успех мужчины с выигрышем в лотерею.

"Отличная посадка, выглядит как сшитая на заказ для вас. Роскошь красивой одежды, материал, качество изготовления. Не могу поверить, что вы заплатили по 3 доллара за каждую?! Безумие по сравнению с ценой в $3 440?! Боже мой! Вы их украли! Это два великолепных пиджака. Просто невероятно!" — написал один из пользователей.

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