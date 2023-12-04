"Ви їх вкрали": чоловік зробив шокуюче відкриття під час вуличного розпродажу (відео)

Іноді цінні речі можна купити майже задарма, і в цьому людям може допомогти найнепримітніший розпродаж біля будинку або гаража.

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Один чоловік придбав на вуличному розпродажі два піджаки Tom Ford, заощадивши на їх купівлі тисячі доларів. Про це він розповів на популярному форумі Reddit.

У популярному пості на розділі покупок користувач поділився неймовірними фотографіями справжніх піджаків Tom Ford, які він знайшов.

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На одній з фотографій чоловік показав оригінальний цінник одного з піджаків: $3 440 у Neiman Marcus.

"Два піджаки Tom Ford по 3 долари за штуку на шикарному розпродажі! Один із них із цінником досі на ньому!" — написав користувач у підписі до посту.

Пізніше в коментарях він додав, що часто ходить на розпродажі.

"Зазвичай це завжди речі пенсіонерів. Це був перший раз, коли це був старий зі смаком!" — автор теми.

Видання TCD зазначає, що купівля вживаних товарів може принести користь навколишньому середовищу. Купуючи подібні речі, як-от одяг та інші предмети, на розпродажах люди дають друге життя цілком придатним для використання речам, не дозволяючи їм потрапляти на сміттєзвалища, де вони завдають шкоди екології та сприяють небезпечному перегріву нашої планети.

Два піджаки Tom Ford по 3 долари за штуку Фото: колаж Фокус

Інші користувачі форуму теж поділилися своєю думкою з приводу вдалої покупки чоловіка. Деякі люди порівняли успіх чоловіка з виграшем у лотерею.

"Чудова посадка, виглядає так, ніби зшита на замовлення для вас. Розкіш красивого одягу, матеріал, якість виготовлення. Не можу повірити, що ви заплатили по 3 долари за кожну?! Божевілля порівняно з ціною в $3 440?! Боже мій! Ви їх вкрали! Це два чудових піджаки. Просто неймовірно!" — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я витратила $600 тисяч на ремонт будинку, який більше їм не належить. Лорна та її чоловік Іан Тенісвуд вирішили купити будинок за 50 тисяч доларів у 2021 році після того, як суд з дрібних позовів ухвалив, що будівлю буде продано з аукціону для врегулювання платіжного спору.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.