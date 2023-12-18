Двухметровая женщина показала, как на нее реагируют покупатели в супермаркете (видео)

Бывшая 34-летняя баскетболистка постоянно попадает в неловкие ситуации, в частности в Европе.

34-летняя бывшая профессиональная баскетболистка и олимпийская спортсменка Наталья Виеру из Мюнхена часто попадает в неловкие ситуации из-за своего высокого роста. Недавно женщина показала в своем TikTok, как на нее реагируют покупатели в местном супермаркете.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько человек, дети и взрослые, с удивлением пялятся на Виеру, пока она ходит по магазину в поиске необходимых товаров.

"Вот такая реакция, когда хожу по магазинам. Мой рост примерно 2,13 см на этих каблуках", — написала она в описании к ролику.

Женщина рассказывает, что встречалась с мужчинами, которые ниже ее. Она не видит в этом проблемы, ведь ставит на первое место характер и общие интересы.

Однако бывшая баскетболистка постоянно попадает в неудобные ситуации, в частности в Европе, где стандартные проемы для дверей слишком низкие. А однажды Наталья ударилась головой о вывеску, висевшую в обеденной зоне круизного лайнера.

Бывшая спортсменка Наталья Виеру Фото: instagram.com/natali_vieru15

"Когда я гуляю, реакция людей отличается в зависимости от страны. В США, например, люди часто вступают со мной в диалог и спрашивают о моем росте, а также играю ли я в баскетбол. В Европе просто смотрят с выпученными глазами", — рассказывает Виеру журналистам издания Newsweek.

Пользователи сети поддерживают ее и делятся преимуществами высокого роста.

"Зато вы все видите на концертах", "Вам не нужно брать стул, чтобы достать вещи с верхней полки в шкафу", "Круто, что вы не стесняетесь носить высокие каблуки", "Вы прекрасно выглядите, они просто завидуют", "Восхищаюсь вами", "Так держать", — пишут они в комментариях.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 46-летнего Джейсона Эпплтона из американской Флориды, который аж на 60 см выше своей жены Кристен, рост которой 1,52 см. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и вообще относятся, как к туристической достопримечательности. Мужчина не скрывает, что его тянет к противоположности, а женщина уверяет, что высокий партнер соответствует ее внутренней энергии.

Кроме того, мы писали, что 29-летней Лиззи Грумбридж из Корнуолла (Великобритания) приходится сталкиваться с неуверенными в себе парнями, которые запрещают носить ей высокие каблуки. Однако женщине наконец удалось найти любимого мужчину, который значительно ниже ее.