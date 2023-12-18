Строитель, выигравший 105 миллионов фунтов стерлингов, продолжил работать бесплатно (фото)

Скромного мужчину назвали "отличным парнем" за то, что он продолжил работать и не брал с клиентов денег за проекты после того, как сорвал крупный джекпот.

Строитель из Великобритании, выигравший 105 миллионов фунтов стерлингов в лотерею EuroMillions, работал бесплатно после получения огромной суммы. Об этом вспоминает Daily Star.

Стив Томпсон, строитель из Западного Сассекса (Великобритания), поначалу не хотел бросать работу после получения судьбоносной новости в ноябре 2019 года. Мало того, мужчина решил не брать со своих клиентов деньги за работу, которую он выполнял в их домах. По его словам, это было сделано для того, чтобы семьи могли оставить их себе и потратить на рождественские покупки.

Стив, которому на тот момент было 42 года, как сообщается, закончил установку зимнего сада для соседа в Селси, Западный Сассекс, но отказался брать за это деньги.

"Он не взял ни копейки. Это говорит о том, что он отличный парень, порядочный человек. Мы не стали спрашивать его о выигрыше, потому что ему, наверное, надоело об этом говорить. Я думаю, что для него очень хорошо, что он еще может работать, потому что это отвлекает его от мыслей о том, что делать с деньгами", — рассказывал сосед, не пожелавший называть свое имя, изданию The Sun.

Мужчина считает, что работа помогла ему справиться с необычной для него ситуацией Фото: Daily Star

В то время скромный отец троих детей Стив, женатый на словачке Лене, сказал, что выигрыш в EuroMillions превратил его жизнь в "эмоциональные американские горки".

"Это было очень напряженно. Я до сих пор не сплю. Это очень тяжело", — вспоминал победитель лотереи.

Стив сказал, что вернуться к работе на неполный рабочий день помогло ему справиться с необычной для него ситуацией. Сейчас мужчина проводит большую часть времени, выгуливая свою собаку или проводя время с семьей в своем поместье стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов в Кенте.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.