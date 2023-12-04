Второй приз больше: женщина узнала, что выиграла $25 млн, и спрятала билет (фото)

Дезире Фортини-Крафт уже второй раз выигрывает главный приз играя в мгновенную лотерею. В 2006 году она выиграла 1 миллион долларов по другому билету.

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В США жительница Массачусетса во второй раз крупно выиграла по лотерейному билету. Однако на этот раз ее приз был еще больше. Об этом пишет Miami Herald.

Дезире Фортини-Крафт из Гайд-Парка выиграла третий главный приз скретч-лотереи "Billion Dollar Extravaganza" в размере 25 миллионов долларов. Она участвовала в мгновенной игре стоимостью 50 долларов.

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Когда женщина увидела, что выиграла главный приз, она спрятала билет и уехала в отпуск, сообщают представители лотереи.

"Она сказала, что стерла свой выигрышный билет несколько недель назад и хранила его в надежном месте, после чего отправилась в путешествие на Арубу и забрала свой приз по возвращении", — говорится в сообщении лотереи.

Фортини-Крафт уже второй раз выигрывает главный приз по мгновенному билету. В 2006 году она выиграла 1 миллион долларов по другому билету.

По ее словам, она планирует сделать несколько крупных семейных покупок и погасить студенческие кредиты трех своих дочерей.

"Она сказала, что они хотят наслаждаться жизнью, они трудолюбивы и планируют хорошо провести Рождество на Арубе", — говорится в сообщении лотереи.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.