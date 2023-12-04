Другий приз більший: жінка дізналася, що виграла $25 млн, і сховала білет (фото)

Дезіре Фортіні-Крафт уже вдруге виграє головний приз граючи в миттєву лотерею. У 2006 році вона виграла 1 мільйон доларів за іншим білетом.

Related video

У США мешканка Массачусетсу вдруге виграла за лотерейним скретч-білетом. Однак цього разу її приз був ще більшим. Про це пише Miami Herald.

Дезіре Фортіні-Крафт із Гайд-Парку виграла третій головний приз лотереї "Billion Dollar Extravaganza" у розмірі 25 мільйонів доларів. Вона брала участь у миттєвій грі вартістю 50 доларів.

Важливо

"Допоміг" рецепт: жінка відчула себе набагато краще, ставши мільйонеркою (фото)

Коли жінка побачила, що виграла головний приз, вона сховала білет і поїхала у відпустку, повідомляють представники лотереї.

"Вона сказала, що стерла свій виграшний квиток кілька тижнів тому і зберігала його в надійному місці, після чого вирушила в подорож на Арубу і забрала свій приз після повернення", — йдеться в повідомленні лотереї.

Фортіні-Крафт уже вдруге виграє головний приз за миттєвим білетом. У 2006 році вона виграла 1 мільйон доларів в іншому розіграші.

За її словами, вона планує зробити кілька великих сімейних покупок і погасити студентські кредити трьох своїх дочок.

"Вона сказала, що вони хочуть насолоджуватися життям, вони працьовиті та планують добре провести Різдво на Арубі", — ідеться в повідомленні лотереї.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.