Женщина подает своим питомцам на Рождество стейки, которые стоят дороже, чем ее ужин (фото)

По словам хозяки собак Ясмин Эль-Сайе, ее питомцы вернули ей Рождество. У чихуахуа есть сезонный гардероб, насчитывающий более 50 вещей, собранных на протяжении многих лет.

45-летняя Ясмин Эль-Сайе из Великобритании говорит, что она со своими домашними питомцами "лучшие друзья" — собаками породы чихуахуа, 11-летним Чили и 5-летним Сухи. Она каждое Рождество с радостью тратит свои деньги на их любимые праздничные блюда, сообщает Мirror.

Женщина обращается со своими собаками как с детьми и подает им лучший стейк на праздник, который стоит дороже, чем ее ужин. По ее словам, в местном магазине она тратит 10 фунтов на органический стейк из филе для своих любимцев и берет их на долгую прогулку.

Фото: Ясмин Эль-Сайе / SWNS

"Моя тарелка еды стоит меньше, чем у них. Я люблю их баловать. Это так мило. Они ценят внимание и энергию, которую вы им даете", — поделилась Эль-Сайе.

Ясмин одевает Чили в костюм, а Сухи в платье в клетку в канун Рождества и даже дарит каждому по рождественской елке. "У меня нет детей. В каком-то смысле они мои дети", — объяснила женщина.

Фото: Ясмин Эль-Сайе / SWNS

У Чили и Сухи есть свои кровати в спальне Ясмин, но Чили регулярно забирается в кровать хозяйки. Так они просыпаются вместе рождественским утром. Утром трио отправится на прогулку по парку в свитерах. У собак есть сезонный гардероб, насчитывающий более 50 вещей, собранных на протяжении многих лет. Когда они возвращаются, Ясмин готовит ужин из жареных овощей и стейка для своих питомцев.

"Это должен быть действительно хороший стейк. Я жарю его для него на сковороде и режу на небольшие кусочки. Чили сходил с ума, танцуя вокруг моих ног. Сухи также унаследовала традицию", — рассказала она.

Собаки и Ясмин проводят "ленивый" остаток дня, смотря рождественские фильмы и бездельничая.

Фото: Ясмин Эль-Сайе / SWNS

"Было время в моей жизни, когда я не была в восторге от Рождества. Они вернули его мне. Они мои спутники. Они подобны ангелам, посланным ко мне", — добавила хозяйка питомцев.

Напомним, 17 декабря Фокус писал о том, что невеста запретила родителям присутствовать на своей свадьбе. Родители, ранее обещавшие накопить деньги на ее свадьбу, заявили, что не будут оплачивать счета.