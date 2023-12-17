"Не стоит приходить": невеста запретила родителям присутствовать на своей свадьбе

Будущая невеста была в шоке, когда родители, ранее обещавшие накопить деньги на ее свадьбу, заявили, что не будут оплачивать счета.

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В Великобритании традиционно свадьбу дочери оплачивает отец невесты, однако в наши дни большинство пар покрывают расходы самостоятельно, а родители вносят свой вклад, если они могут себе это позволить. Большинство людей благодарны за любую сумму, которую может внести их семья, тем более что средняя свадьба, включая церемонию и прием, может стоить очень дорого, сообщает Мirror.

Одна девушка рассказала, как она разозлилась на своих родителей после того, как они отказались платить за ее свадьбу. Более того она решила полностью исключить их из этого мероприятия.

Они с женихом обручились этим летом и сразу же начали планировать свадьбу. Описывая себя как человека, "мечтавшего о замужестве", она уже определилась со многими ключевыми моментами – платьем, цветами, первым танцем. Девушка рассказала, что всегда мечтала о том, чтобы "однажды оказаться в центре внимания".

Будущая невеста была в шоке, когда ее родители, ранее обещавшие накопить деньги на это торжество, заявили, что не будут оплачивать счета.

"Они сказали, что в последнее время им не везло с финансами и поскольку мы с мужем оба работаем на высокооплачиваемых должностях, то оплата за такую большую свадьбу лежит на наших плечах", — поделилась девушка. Несмотря на призывы изменить решение, ее родители твердо стояли на своем.

"Меня очень раздражало отсутствие сочувствия и в конце концов я сказала им, что если они не хотят участвовать в свадьбе в финансовом отношении, то им просто не стоит приходить", — рассказала невеста.

С тех пор она дистанцировалась от своих родителей. Ее история была опубликовано в MailOnline, где обозреватель Джейн Грин посоветовала: "Вы достаточно взрослая, чтобы вступить в брак. Достаточно взрослая, чтобы найти себе хорошо оплачиваемую работу. Надеюсь, вы достаточно взрослая, чтобы услышать, что отказ от приглашения на свадьбу родителям из-за денег — это то, о чем вы будете глубоко сожалеть на протяжении многих лет".

Напомним, 7 декабря Фокус писал о том, что невеста была шокирована поведением своей мамы. Причиной конфликта между дочерью и ее родителями стал свадебный торт.