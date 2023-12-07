"Моя проклятая свадьба должна была быть исключением": невеста шокирована поведением своей мамы

Причиной конфликта между дочерью и ее родителями стал свадебный торт. Женщина объяснила, что не хочет делать из этого "большую драму", но ее мама позволяет себе нечто "безумное".

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Женщина поссорилась с мамой из-за торта на своей свадьбе. Деталями она поделилась на онлайн-форуме Reddit.

В 2024 году автор публикации должна выйти замуж. Она обожает клубнику и уже спланировала, какой хочет торт. Он должен состоять из четырех ярусов, где двое нижних будут "абсолютно отдельными единицами" с разными вкусами, а верхние — со вкусом лимона и клубники.

"У моей мамы легкая аллергия на клубнику. У нее будет головная боль и легкая сыпь, если она съест хоть одну. Она не воспринимает пищу, которая коснулась клубники", — объяснила невеста.

Ее мать "очень разъярена" из-за того, что часть свадебного торта будет иметь вкус клубники. После того как она об этом узнала, старшая женщина постоянно позволяет себе "пассивно-агрессивные комментарии". В частности, она говорила дочери, что сама бы никогда не подала гостям что-то, чего они не могут съесть.

Невеста объяснила маме, что та сможет попробовать нижние ярусы торта, ведь те будут без клубники. Кроме того, родственница больна сахарным диабетом, поэтому больше "маленького кусочка" и не будет есть.

"Мой жених согласен, что она эгоистична", — подчеркнула авторка.

Она делилась своими переживаниями с отцом, когда в комнату вошла мать. Та заявила, что на "единственной свадьбе своей единственной дочери" хочет съесть "каждую часть" торта.

"С того времени я не могла закрыть рот от чистого шока. Я имею в виду. Это МОЯ единственная свадьба. И она не видит ничего плохого в том, чтобы сказать что-то такое безумное?", — написала невеста.

Ее отец согласился с матерью. По его мнению, дочь слишком упрямая и могла бы не есть клубнику один день. Сама женщина признается, что не хочет делать из спора о торте "большую драму".

"Моя мама привыкла получать все, что пожелает, а я привыкла, что папа поддерживает ее, но я действительно думала, что моя проклятая свадьба будет исключением", — добавила она.

Напомним, жениху со "свадьбы века" в Париже грозит пожизненное заключение. По данным следствия, мужчина "открыл огонь" по офицерам полиции.

33-летний мужчина шокировал родственников и друзей своим ответом во время собственной свадьбы. Его возлюбленная удалила все соцсети после скандала.