Ажиотаж вокруг "свадьбы века": жениху знаменитой невесты грозит пожизненное заключение

Миллионы пользователей соцсетей пытаются разузнать больше о молодоженах и стоимости торжества. Недавно стало известно, что жених был арестован и отпущен под залог. Мужчине еще предстоит судебное разбирательство.

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Жениху со "свадьбы века" в Париже (Франция), которая в прошлом месяце стала вирусной в TikTok, грозит пожизненное заключение. Об этом пишет Mens Journal.

29-летний Джейкоб ЛаГроун прославился в социальных сетях в ноябре, когда его жена, 27-летняя Маделайн Броквей, выложила в соцсети видео их пышной свадьбы.

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Различные издания оценивают стоимость мероприятия в сумму от 56 до 89 миллионов долларов. Отец невесты — Роберт "Боб" Броквей, бизнесмен из Южной Флориды. Мужчина владеет компанией Ussery Automotive Group которой принадлежит ряд дилерских центров Mercedes-Benz.

Торжество пары растянулось на пять дней в Париже. Репетиция ужина прошла в Парижском оперном театре, после чего пара переночевала в Версальском дворце. Группа Maroon 5 даже появилась на приеме, чтобы исполнить серенаду для невесты, которая была одета в платье от Dior haute couture. По данным The Economic Times, в реестр были включены различные предметы роскоши, такие как хрустальный домик для бабочек стоимостью 12 500 долларов, винтажная ваза стоимостью 5600 долларов и старинный серебряный чайный сервиз стоимостью 2950 долларов.

Броквей и ЛаГрон мгновенно прославились в сети и многие люди назвали их церемонию "свадьбой века". Но, похоже, за обретенную славу пришлось заплатить. Газета Washington Post сообщила, что в настоящее время ЛаГроун находится в центре уголовного расследования, и ему грозят десятилетия тюремного заключения. Судебное дело, которое, скорее всего, происходило бы в частном порядке, теперь разворачивается в национальном масштабе.

Броквей и ЛаГрон мгновенно прославились в сети и многие люди назвали их церемонию "свадьбой века" Фото: Instagram/madelainebrockway

Власти утверждают, что 14 марта полиция Вестворт-Виллидж, штат Техас, отреагировала на многочисленные звонки о нарушении общественного порядка по одному и тому же адресу. Когда офицеры прибыли в жилой дом, чтобы оценить ситуацию, ЛаГроун якобы "открыл огонь" по ним. В материалах дела утверждается, что ЛаГрон намеренно и осознанно угрожал неминуемыми телесными повреждениями нескольким полицейским, а также использовал или демонстрировал огнестрельное оружие во время нападения.

ЛаГрон был арестован и позже отпущен под залог в 20 000 долларов. Однако ему еще предстоит судебное разбирательство.

ЛаГрон был арестован и позже отпущен под залог в 20 000 долларов Фото: Tarrant County Jail

В Техасе преступление против полицейского, повлекшее за собой серьезные травмы, считается преступлением первой степени тяжести. Наказание за него очень велико — от пяти до 99 лет или даже пожизненное заключение.

Обвиняемый явился в суд округа Таррант 30 ноября, но что именно обсуждалось на этом заседании, неизвестно. В августе, всего за три месяца до экстравагантной свадьбы, окружная прокуратура предложила ЛаГрону признать себя виновным. Согласно условиям, ЛаГрон отказывался от права на судебное разбирательство и признавал себя виновным в обмен на относительно небольшой срок — 25 лет.

Ранее Фокус сообщал, что 91-летний миллиардер вновь ищет невесту. Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.