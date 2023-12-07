"Моє прокляте весілля мало бути винятком": наречена шокована поведінкою своєї мами

Причиною конфлікту між донькою та її батьками став весільний торт. Жінка пояснила, що не хоче робити з цього "велику драму", але її мама дозволяє собі дещо "божевільне".

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Жінка посварилася з мамою через торт на своєму весіллі. Деталями вона поділилась на онлайн-форумі Reddit.

У 2024 році авторка публікації має вийти заміж. Вона обожнює полуницю і вже спланувала, який хоче торт. Він має складатись з чотирьох ярусів, де двоє нижніх будуть "абсолютно окремими одиницями" з різними смаками, а верхні — зі смаком лимона й полуниці.

"У моєї мами легка алергія на полуницю. У неї буде головний біль і легка висипка, якщо вона з’їсть хоч одну. Вона не сприймає їжу, яка торкнулася полуниці", — пояснила наречена.

Її мати "дуже розлючена" через те, що частина весільного торта матиме смак полуниці. Після того, як вона про це дізналась, старша жінка постійно дозволяє собі "пасивно-агресивні коментарі". Зокрема, вона говорила доньці, що сама б ніколи не подала гостям щось, чого вони не можуть з’їсти.

Наречена пояснила мамі, що та зможе скуштувати нижні яруси торта, адже ті будуть без полуниці. Окрім того, родичка хвора на цукровий діабет, тож більше за "маленький шматочок" і не буде їсти.

"Мій наречений погоджується, що вона егоїстична", — підкреслила авторка.

Вона ділилась своїми переживаннями з батьком, коли в кімнату увійшла мати. Та заявила, що на "єдиному весіллі свої єдиної доньки" хоче з’їсти "кожну частину" торта.

"З того часу я не могла закрити рота від чистого шоку. Я маю на увазі. Це МОЄ єдине весілля. І вона не бачить нічого поганого в тому, щоб сказати щось таке божевільне?", — написала наречена.

Її батько погодився з матір’ю. На його думку, донька надто вперта та могла б не їсти полуницю один день. Сама жінка зізнається, що не хоче робити з суперечки щодо торта "велику драму".

"Моя мама звикла отримувати все, що забажає, а я звикла, що тато підтримує її, але я справді думала, що моє прокляте весілля буде винятком", — додала вона.

Нагадаємо, нареченому з "весілля століття" в Парижі загрожує довічне ув’язнення. За даними слідства, чоловік "відкрив вогонь" по офіцерах поліції.

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