"Не варто приходити": наречена заборонила батькам бути присутніми на своєму весіллі

Майбутня наречена була шокована, коли батьки, які раніше обіцяли накопичити гроші на її весілля, заявили, що не оплачуватимуть рахунки.

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У Великій Британії традиційно весілля дочки оплачує батько нареченої, проте в наші дні більшість пар покривають витрати самостійно, а батьки роблять свій внесок, якщо вони можуть собі це дозволити. Більшість людей вдячні за будь-яку суму, яку може внести їхня сім'я, тим паче, що середнє весілля, включно з церемонією і прийомом, може коштувати дуже дорого, повідомляє Мirror.

Одна дівчина розповіла, як вона розлютилася на своїх батьків після того, як вони відмовилися платити за її весілля. Ба більше, вона вирішила повністю виключити їх із цього заходу.

Вони з нареченим заручилися цього літа й одразу ж почали планувати весілля. Описуючи себе як людину, яка "мріяла про заміжжя", вона вже визначилася з багатьма ключовими моментами — сукнею, квітами, першим танцем. Дівчина розповіла, що завжди мріяла про те, щоб "одного разу опинитися в центрі уваги".

Майбутня наречена була шокована, коли її батьки, які раніше обіцяли назбирати гроші на цю урочистість, заявили, що не оплачуватимуть рахунки.

"Вони сказали, що останнім часом їм не щастило з фінансами і оскільки ми з чоловіком обидва працюємо на високооплачуваних посадах, то оплата за таке велике весілля лежить на наших плечах", — поділилася дівчина. Попри заклики змінити рішення, її батьки твердо стояли на своєму.

"Мене дуже дратувала відсутність співчуття і врешті-решт я сказала їм, що якщо вони не хочуть брати участь у весіллі у фінансовому відношенні, то їм просто не варто приходити", — розповіла наречена.

Відтоді вона дистанціювалася від своїх батьків. Її історію було опубліковано в MailOnline, де оглядачка Джейн Грін порадила: "Ви достатньо доросла, щоб одружитися. Досить доросла, щоб знайти собі добре оплачувану роботу. Сподіваюся, ви достатньо доросла, щоб почути, що відмова від запрошення на весілля батькам через гроші — це те, про що ви будете глибоко шкодувати протягом багатьох років".

Нагадаємо, 7 грудня Фокус писав про те, що наречена була шокована поведінкою своєї мами. Причиною конфлікту між дочкою та її батьками став весільний торт.