Весілля під дулом пістолета: викрадач змусив чоловіка одружитися з його донькою (фото)

Чоловік, який відмовився прийняти пропозицію про шлюб, також зазнав фізичного насильства. Незнайомці викрали його просто зі школи, в якій він працював учителем.

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Шлях містера Гаутама Кумара з Індії від холостяка до незапланованого шлюбу вразив користувачів соцмереж. Це один з останніх випадків викрадень наречених у штаті Біхар. Про це пише Ndtv.

Чоловік нещодавно склав іспит до Комісії державної служби Біхара, щоб стати вчителем. У середу, 29 листопада, до його школи прийшли 3-4 людини й насильно відвезли його. Протягом 24 годин його змусили одружитися з донькою одного з викрадачів під дулом пістолета.

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За даними поліції, викрадення сталося в районі Вайшалі штату Біхар, де Кумар працює вчителем у школі Utkramit Madhya Vidyalaya в Патепурі. Після інциденту його сім'я провела акцію протесту, перекривши дорогу, після чого поліція почала пошукову операцію, щоб знайти зниклого викладача.

Рідні постраждалого чоловіка, поклали провину на людину, на ім'я Раджеш Рай. Вони звинуватили його сім'ю в тому, що вона насильно відвезла пана Кумара й одружила його з дочкою пана Рая Чандні. Учитель, який відмовився прийняти пропозицію про шлюб, також зазнав фізичного насильства.

За словами співробітників поліції, Кумар скористався нещодавнім рішенням Високого суду Патни, який нещодавно анулював схожий десятирічний примусовий шлюб. За даними поліції, у зв'язку з цією справою було зареєстровано FIR і розпочато розслідування для вжиття подальших заходів проти викрадачів.

Незнайомці викрали чоловіка просто зі школи, в якій він працював учителем Фото: Times Now

Подібні випадки в Біхарі. Минулого року троє людей викрали й насильно видали заміж ветеринара, викликаного для огляду хворої тварини. Кілька років тому аналогічний випадок з інженером із Біхара потрапив у заголовки національних газет. Тоді 29-річного Вінода Кумара, молодшого менеджера на сталеливарному заводі Бокаро, побили та змусили одружитися з жінкою в районі Пандарак у Патні.

Раніше Фокус повідомляв, що злодій, який задрімав під час пограбування, розбудив господарів своїм хропінням. Злочинець пробрався у вікно будинку близько опівночі, маючи намір здійснити грабіж. Однак йому довелося скоригувати свої плани, коли він зрозумів, що господарі житла ще не лягали спати.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.