Может вызывать Вельзевула: на стройке нашли табличку с древним проклятием (фото)

Исследователи полагают, что жуткое послание относится к Средним векам, и именно это делает находку такой особенной.

Скрижаль с проклятиями, которые возможно использовались для вызова Сатаны сотни лет назад, найдена в одном из туалетов в Германии. Об этом пишет Daily Star.

Необычное место было выбрано не случайно, поскольку проклятия часто помещали туда, где их было крайне сложно найти.

Свернутый кусок свинца был обнаружен в туалете в Германии, и поначалу его приняли за простую полоску металлолома. Только когда исследователи присмотрелись поближе к найденному на строительной площадке в Ростоке предмету, то они поняли, что он может вызывать Вельзевула или Сатану.

"Мы нашли то, чего не могли найти. После разворачивания куска металла на нем обнаружились слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith" — проклятие, адресованное женщине по имени Талеке и парню по имени Хинрик (Генрих)", — рассказал руководитель раскопок доктор Йорг Ансорг.

Мэрия Ростока распространила другое заявление.

"Очевидно, они должны были иметь дело с дьяволами — Сатаной, Вельзевулом и Беритом. Неужели кто-то хотел разрушить отношения Талеке и Генриха?" — гласило оно.

Свернутый кусок свинца был обнаружен в туалете Фото: Daily Star

Исследователи полагают, что жуткое послание относится к Средним векам, и именно это делает находку такой особенной.

"Скрижали с проклятиями известны с древних времен в Греции и Риме, то есть с периода с 800 года до нашей эры по 600 год нашей эры. Нашу же находку можно отнести к XV веку. Она действительно очень необычная", — добавил доктор Ансорг.

Пометки были едва заметны невооруженным глазом, но в заявлении было отмечено, что это скорее узнаваемые письмена, а не каракули. Находка в туалете объясняется логикой, поскольку их часто клали в такие места, где их было бы крайне сложно найти.

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