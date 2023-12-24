Не отличить от настоящих: художница создает невероятно реалистичные рисунки кроссовок (фото)

Поначалу женщина делала спортивную карьеру, но ряд травм заставил ее пересмотреть свои варианты заработка и придумать план "Б".

Стеф Моррис — талантливая британская художница, специализирующаяся на гиперреалистичных рисунках кроссовок. Ее работы настолько детализированы, что даже крупные планы рисунков сложно отличить от настоящей спортивной обуви, сообщает Оdditycentral.

Уроженка Манчестера Стеф Моррис славится своим непревзойденным реализмом. Она всегда обожала кроссовки, поэтому сочетание этой страсти с ее художественным талантом имело смысл. Изначально она не планировала зарабатывать этим на жизнь. Поначалу она делала спортивную карьеру, но ряд травм заставил ее пересмотреть свои варианты заработка и придумать план "Б". Она взяла карандаш и начала рисовать то, что ей нравилось.

Фото: facebook.com/people/Staple-Pigeon-HK

"Я любила кроссовки с детства, поэтому исследовать их в своей работе очень естественно. На самом деле именно кроссовки Nike Cortez, которую я нарисовала и повесил на стену, привели меня в эту профессию. Это моя любимая спортивная обувь, в детстве я собрала много пар", — поделилась Моррис.

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

Когда Стеф Моррис работала графическим дизайнером, ей позвонили из компании Reebok и пригласили на мероприятие Future x Reebok в Нью-Йорке. Поскольку у нее не было свободного времени на работе, она решила просто бросить работу и заняться рисованием полный рабочий день.

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

"Это всегда должны быть кроссовки, которые мне нравятся, и это может зависеть от дизайна, текстуры или истории обуви. Лично для меня текстура — это моя любимая вещь для рисования, поэтому большинство моих работ включают ее", — рассказала художница о том, как она выбирает свое вдохновение.

Фото: facebook.com/stephfmorrisart

Напомним, 29 ноября Мадонна показала, как ее сын рисовал обнаженную модель. 23-летний Рокко строит карьеру художника и недавно провел свою выставку в Италии.