"Он просто кричал о помощи": мать попала за решетку из-за неудачной одежды для малыша

Двухлетнего мальчика до приезда медиков поместили в патрульное авто, его уже забрали родственники.

В американском штате Миссисипи полиция арестовала 26-летнюю мать, двухлетнего ребенка которой увидели почти голым в супермаркете Walmart, когда на улице была температура -7°C. Инцидент произошел 17 января примерно в 10:30 утра в городе Байрам, сообщает WJTV.

Сотрудница супермаркета Фелиция Дарлинг заметила ребенка в одном памперсе и начала снимать это на видео.

Малыш был в супермаркете Walmart в одном подгузнике Фото: WJTV

"Он просто невинная душа. Та мать бросала... холодную еду на ребенка, в он просто с грустью смотрел вниз. Казалось, что малыш просто умолял о помощи", — рассказала Дарлинг в интервью журналистам.

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Женщина, которую позже уволили за публикацию ролика, добавила, что только после замечаний других покупателей в супермаркете мать накинула на сына свое пальто.

"Вы — мать. Ребенок дает понять, кем вы являетесь на самом деле. Если вы приходите в магазин полностью одетой, а ваш сын — нет, то это многое говорит о вашем характере и о том, что вам безразлично. Как можно прийти в Walmart полностью одетой, зная, что на тебя смотрит много людей? Она, наверное, думала, что никто не вмешается, но, знаете, мы подошли", — говорит Дарлинг.

На опубликованном в сети видео показано, как другая посетительница покупает ребенку одежду. Тем временем мать смотрит в свой телефон.

Другая женщина покупала ребенку одежду Фото: WJTV

Позже женщина вышла из магазина в сопровождении полицейского. Она была арестована и доставлена в тюрьму округа Гайндс, а мальчика до приезда медиков поместили в теплое патрульное авто. Малыша передали в службу защиты детей, его уже забрали родственники.

Эксперты отмечают, что родители обязаны одевать детей в соответствии с погодными условиями. Особенно важно это для малышей, которые не могут попросить более теплую одежду или сказать о дискомфорте.

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