Умещалась на ладони: в Великобритании родилась девочка весом 328 грамм (фото)

Беременность 34-летней Шантель протекала нормально до 20-й недели, пока врачи не выявили аномалию. На 23-й неделе начались роды и врачи не давали шансов на то, что ребенок выживет.

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В Великобритании родился один из самых маленьких в истории младенцев. Маленькая девочка после родов была всего 328 грамм и всю жизнь провела в больнице. Об этом сообщает Mirror.

Речь о дочери Шантель и Дэниеля Чемберс. Они обнаружили, что их дочь по имени Робин является одной из самых маленьких новорожденных, которые когда либо встречались в истории Великобритании. Врачи приложили колоссальное количество усилий, чтобы сберечь ей жизнь. Родился ребенок на пять месяцев раньше положенного срока, что и привело к проблемам.

В Великобритании родилась девочка весом всего 328 грамм Фото: Mirror

У мамы начались преждевременные роды, после чего вскоре на свет появилась Робин Чамберс. Родители знали, что новорожденная будет маленькой, но не осознавали истинных масштабов.

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Девочка весом в 328 грамм является самым маленьким ребенком, который когда-либо рождался в Уэльсе. При этом, это не позволило побить рекорд всей Великобритании, ведь в прошлом году в шотландском Глазго родилась малышка Ханна, вес которой составил 325 грамм.

Самый маленький ребенок Уэльса: реакция родителей

Дэниель Чемберс, который является отцом, в комментарии журналистам рассказал, что Робин родилась на сроке 23 недели. У его 34-летней супруги произошел преждевременный разрыв мембран, что и привело к преждевременным родам. При этом, врачи им говорили, что на таком сроке шансов выжить фактически нет.

Новоиспеченная мать также прокомментировала то, что пришлось пережить ее семье.

Сначала беременность протекала нормально, но на 20-й неделе врачи обнаружили аномалию. Из-за этого роды могли начаться в любой момент, поэтому было принято решение положить беременную в больницу на сохранение. Она там пробыла более трех недель, прежде чем родилась девочка.

В Великобритании родилась девочка весом всего 328 грамм Фото: Mirror

"Робин родилась с нарушением, то есть ее тело появилось на свет раньше, чем голова. Команда врачей сразу же приступила к работе над ней. Ее интубировали и поместили в пакет для сэндвичей, чтобы сохранить жизненно важные органы в тепле. Она была такой крошечной и умещалась на ладони", — рассказывает Шантель Чемберс.

Самый маленький ребенок Уэльса: диагнозы

Отец Робин вспоминает, что вены ребенка были такими же тонкими, как кусок нитки, поэтому врачам было очень сложно с ней работать. Порой прогнозы и вовсе были неутешительные. Из-за того, что у новорожденной начал развиваться сепсис, за несколько недель пришлось сделать сразу 16 переливаний крови.

К слову, из-за маленьких размеров девочка не могла носить совершенно никакую одежду. Это продлилось первые 3 месяца ее жизни, когда вес составил хотя бы 1 килограмм.

После МРТ родителей снова ошарашили. При рождении у Робин была гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), что обозначает серьезное повреждение мозга. В будущем это приводит к нарушениям зрения и подвижности. Родители были убиты горем, ведь их маленький ребенок за свою короткую жизнь преодолел огромное количество препятствий, поэтому называют дочь крошечным воином.

"Однако мы верим, что при правильной терапии и лечении у Робин будет шанс на выздоровление. За последние несколько месяцев она уже продемонстрировала значительные улучшения", — рассказывает Шантель.

Сейчас вес девочки составляет уже 3600 кг, однако она все еще находится в больнице. Семья не знает, когда сможет вернуться домой, ведь каждая свободная минута уделяется ребенку.

После работы семья постоянно приходит в палату к Робин, чтобы уделить ей какое-то время и научиться новым обязанностям. После выписки им придется самостоятельно справляться с ней, уже без помощи врачей.

Напомним, 29 апреля сообщалось, что в Пакистане ребенок родился с двумя пенисами и еще одним уникальным дефектом. Такое встречается раз на шесть миллионов случаев. По словам врачей, мальчику сразу провели успешную операцию, но при этом половые органы не трогали, так как они оба функционируют.