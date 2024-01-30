Утонувший в реке кошелек чудом вернулся к женщине через 29 лет (фото)

Американец месяцами искал женщину в интернете и наконец нашел с помощью социальных сетей.

Джереми Бингем из Аризоны, что в США, во время семейного заплыва на каяках выловил из реки кошелек, пролежавший там 29 лет. Мужчина вернул его законной владелице. Об этом пишет издание Mesa Tribune.

Бингем рассказал, что отдыхал на реке Солт-Ривер с братьями, сестрами и сыновьями — 17-летним Тейлором и 14-летним Закари. В какой-то момент он увидел пошарпанный кошелек примерно в 15 футах под водой возле шахты Голдфилд.

"Найти кошелек, который пролежал в реке более 29 лет, было настоящей удачей, как будто открыл маленькую капсулу времени с карточками магазинов Sears и JCPenney", — рассказывает мужчина.

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Внутри также были кредитки и водительское удостоверение на имя Джулии Ся.

Американец месяцами искал женщину в интернете и наконец нашел с помощью социальных сетей. Как выяснилось, она живет в Чикаго.

Джереми Бингем из Аризоны нашел кошелек Джулии Ся Фото: David Minton

Джулия потеряла кошелек в 1995 году во время отдыха в Аризоне со своим тогдашним парнем Полом и 6-летней кузиной Мэтью. Ее двоюродный брат Арнольд хотел похвастаться новым грузовиком и решил проехаться по реке, но неправильно оценил глубину. Машину унесло течением и салон заполнился водой.

Водителю и пассажирам тогда удалось спастись, но некоторые вещи, в частности кошелек и фотоаппарат, висевший на шее Джулии, были потеряны.

Джереми уже отправил ей кошелек по почте.

"Не могу дождаться, чтобы рассмотреть, какой он и какая там фотография в удостоверении. Я даже не помнила, что имела кредитки", — призналась Джулия.

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал, как потерянный кошелек с деньгами, в котором было 10 тысяч долларов, вернули благодарному владельцу.

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