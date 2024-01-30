285-летний лимон с загадочной надписью продан за 67 тысяч гривен (фото)

Этот сочный "сувенир", вероятно, был привезен из колониальной Индии в Англию как романтический подарок от мужчины для его возлюбленной.

285-летний высушенный лимон продали на аукционе за невероятную сумму — 1,4 тысячи фунтов стерлингов (около 67 тысяч гривен). Об этом пишет британское издание The Sun.

Фрукт нашли во время уборки в доме покойного дяди его племянники. Они планировали выставить шкаф XIX века на аукцион, надеясь выручить хорошую цену, поэтому вынуждены были перебрать все вещи, которые находились внутри.

Фотографируя раритет перед продажей, аукционист заметил на дне ящика засохший лимон длиной около 5 см. На его кожуре виднелась надпись: "Подарен господином П. Лу Франкини 4 ноября 1739 года мисс Э. Бакстер".

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По предварительным данным, этот сочный "сувенир" был привезен из колониальной Индии в Англию как романтический подарок от мужчины для его возлюбленной.

"Мы решили немного пошутить и выставить лимон на аукцион с ожидаемой ценой в 40-60 фунтов стерлингов (примерно 2-3 тыс. грн)", — рассказал аукционист Дэвид Бреттелл.

Однако необычный лот вызвал настоящий ажиотаж среди участников аукциона в Ньюпорте. За лимон заплатили 1,1 тысячи фунтов стерлингов, а с комиссией — 1,4 тысячи. Это при том, что сам раритетный шкаф продали всего за 32 фунта (1,5 тыс. грн).

Раритетный шкаф продали всего за 32 фунта Фото: BNPS

По мнению экспертов, засушенный лимон установил рекордную цену, ведь покупатели "больше никогда не увидят" такой лот на аукционе.

Напомним, ранее Фокус писал о Флоре Стил из Рима, случайно узнавшей, что брошь, которую она купила на антикварном рынке Мидлендса в 1988 году, оказалась редким викторианским сокровищем стоимостью 15 тысяч долларов (572 тыс. грн).

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