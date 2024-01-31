"Она была в агонии": внутри мусоровоза водитель нашел живую женщину (фото, видео)

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Эллиота. Врачи говорят, что она получила некритические травмы и вскоре должна полностью оправиться.

Пожарные американского Нью-Гемпшира спасли женщину, которая застряла внутри мусоровоза. То, что она выжила, можно назвать настоящим чудом. Об этом сообщает телеканал Wmur-TV.

Водитель мусоровоза заметил женщину с помощью камеры внутри машины уже после того, как отходы четыре раза спрессовало. Он сразу позвонил по телефону 911.

По словам начальника пожарной части Манчестера Райана Кешина, потерпевшая могла стоять и разговаривать, но не отвечала на вопросы его коллег, которые общались с ней через боковую панель мусоровоза.

"Я никогда такого не видел", — добавил Кешина.

Чтобы вызволить пострадавшую, спасатели проникли внутрь машины через крышу и с помощью крана и корзины вытащили ее оттуда. Для проведения операции им понадобилось около 30 минут.

"Было слышно только крик. Она была в агонии", — вспоминает очевидица Аманда Чзовиц.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Эллиота. Врачи говорят, что она получила некритические травмы и вскоре должна полностью оправиться.

Спасательная операция в Нью-Гемпшире Фото: WMUR-TV Спасательная операция в Нью-Гемпшире Фото: WMUR-TV

По версии пожарных, женщина попала в мусоровоз случайно — ее выбросили с мусорного бака в грузовик на Бич-Хилл-драйв.

"Это тревожно, потому что кажется, что подобное просто не может быть правдой, Но сейчас тяжелые времена, люди способны на разные поступки. Это, безусловно, один из тех случаев, о которых стоит написать в книгах", — прокомментировал начальник батальона Боб Бодо.

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