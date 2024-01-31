Няня напоила маму чаем с наркотиками, чтобы украсть ее новорожденного малыша (фото)

Мальчика нашли через два дня после похищения в сумке, брошенной на улице района Гвадалупана. Он был жив и полностью здоров.

Няня из города Пачука, что в мексиканском штате Идальго, похитила из семейного дома трехдневного младенца Абдиэля де Хесуса Партидо Чавеса. Об этом пишет издание El Pais.

По данным полиции, Нелли Ханет Рамирес сначала напоила чаем с наркотиками маму и еще двух родственников новорожденного ребенка — бабушку и дядю, а затем похитила малыша, захватив также наличные и три мобильных телефона.

Женщина оставила записку, в которой отметила, что принадлежит к преступной организации.

Когда правоохранители получили информацию о преступлении, то начали разыскивать Рамирес и прежде всего наведались в ее дом.

Тем временем родственники малыша просили о помощи в социальных сетях.

"Его рост 50 сантиметров, вес менее трех килограммов, был одет в светло-голубой комбинезон, черно-белые штаны в полоску и спальный мешок с изображением коровы", — отметили они.

Сообщается, что мальчика нашли через два дня после похищения в сумке, брошенной на улице района Гвадалупана. Он был живым и полностью здоровым. В субботу, 27 января, ребенок воссоединился с матерью.

Няня Нелли Ханет Рамирес похитила трехдневного младенца Фото: Newsflash Няня Нелли Ханет Рамирес похитила трехдневного младенца Фото: Newsflash

По предварительной версии следствия, партнер няни Рамирес работает полицейским в этом муниципалитете. В день похищения мужчина взял отпуск и, вероятно, был соучастником похищения.

Расследование этого преступления продолжается.

Кстати, согласно данным национального реестра, количество пропавших без вести несовершеннолетних в Мексике выросло на 73% между 2022 и 2023 годами. Ситуация только ухудшается, поскольку с 1 января по 15 сентября 2023 года пропали 1419 несовершеннолетних, тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 820.

Напомним, ранее Фокус писал, что в американском штате Миссисипи полиция арестовала 26-летнюю мать, двухлетнего ребенка которой увидели почти голым в супермаркете Walmart, когда на дворе была температура -7°C. Инцидент произошел 17 января примерно в 10:30 утра в городе Байрам. Позже женщина вышла из магазина в сопровождении полицейского. Она была арестована и доставлена в тюрьму округа Хайндс.

Кроме того, мы писали о матери, которая потеряла трехлетнего ребенка в "огромном" игровом центре, но смогла быстро найти его благодаря видеоролику с TikTok.