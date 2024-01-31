"Непредсказуемое обрезание": пиццерия оконфузилась из-за ошибки в объявлении (фото)

Фотографии таблички с опечаткой быстро разошлись по сети и стали вирусными, когда их опубликовал известный актер Джордж Такеи.

В канадском городе Тимминс пиццерия Pizza Hut неожиданно оказалась в центре внимания из-за курьезной ошибки с объявлением о временном закрытии. Об этом написало издание UPI.

На дверях заведения сотрудники наклеили лист бумаги с информацией о том, что пиццерия закрыта из-за "непредвиденных обрезаний".

Очевидно, авторы имели в виду "непредвиденные обстоятельства" (в английском языке эти слова похожи: circumcisions и circumstances), но из-за описки или вмешательства автокорректора появилась довольно двусмысленная формулировка.

Фотографии объявления с опечаткой быстро разошлись по сети и стали вирусными, когда их опубликовал известный актер Джордж Такеи.

Местная больница тоже воспользовалась ситуативной возможностью пошутить в ответ.

"Pizza Hut, вы занимайтесь пиццей, а обрезанием мы займемся сами", — смеются местные медики.

Генеральный менеджер ресторана Марк Жирар с юмором отнесся к курьезному инциденту и разместил новое объявление об акции на пиццу за 5 долларов, ссылаясь на "недавние обстоятельства".

Таким образом этот конфуз превратился в хороший маркетинговый ход для Pizza Hut, а канадский городок Тимминс вдруг привлек к себе внимание потенциальных клиентов со всего мира.

Напомним, ранее Фокус писал о 58-летнем мужчине из нидерландского города Делфт, который бесплатно пообедал по крайней мере 127 раз за последние несколько лет и стал "настоящим кошмаром" для ресторанов. Последний случай произошел недавно: гость сначала привлек внимание персонала, когда начал угощать едой незнакомых посетителей и предлагал им поделиться своими блюдами, а затем внезапно начал трясти левой рукой, изображая инсульт.

Кроме того, мы рассказывали о женщине из Великобритании, которой так надоело, что ее муж тайком ходит в паб выпить пива, что она решила построить ему собственное заведение на заднем дворе. Интересно, что эта идея пришлась по душе не только ее благоверному, но и детям и друзьям семьи.