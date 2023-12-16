Сбегал тайком в паб: жена построила мужу собственный бар на заднем дворе (фото)

Джейн Таппер назвала свой паб The Doghouse Inn. Заведение на заднем дворе пришлось по душе не только ее мужу, а й детям и друзьям семьи.

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Женщине из Великобритании так надоело, что ее муж тайком ходит в паб выпить пинту пива, что она решила построить ему собственный паб на заднем дворе. Заведение пришлось по душе всей семье. Об этом пишет The Mirror.

Многие люди любят выпить пинту пива в баре после долгого дня, но одна британка решила, что должна что-то предпринять, потому что ей надоело, что ее муж проводит там так много времени.

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Пол Таппер, инженер из города Ньютон-Аббот в Девоне, всегда был большим любителем ходить в паб, что очень раздражало его жену Джейну. Но вместо того, чтобы попросить мужа отказаться от своего хобби, женщина решила построить паб посреди своего сада, чтобы он не сбегал за пинтой пива.

Мама троих детей назвала свой паб The Doghouse Inn. Еще в 2019 году, когда она построила бар, она сказала, что это придало совершенно новый смысл ее семейной жизни. Тогда британка заявила, что они с мужем будут устраивать вечеринки, а также проводить спокойные вечера дома.

"Мой муж Пол всегда любил заглядывать в наши местные заведения, а я никак не могла удержать его дома. И вот я подумала — почему бы не создать свой собственный паб, не стать хозяйкой, и тогда я действительно смогу сказать людям — мой муж в конуре!" — сказала Джейн, которой тогда было 48 лет.

Женщина отметила, что идея построить бар оказалась не из дешевых Фото: Caters news

По ее словам вся затея обошлась не дешево для семьи. Сначала супруги потратили 15 000 фунтов стерлингов (почти 709 тысяч гривен) на выравнивание сада, а затем выложили около 2700 фунтов стерлингов (почти 128 тысяч гривен) за первоначальное строительство домика.

Когда дело дошло до декора, они постарались сделать все как можно дешевле, используя социальные сети и сайты перепродаж, но Джейн не смогла удержаться и потратила 100 фунтов (4725 гривен) на церковную скамью для сидения.

Женщина также потратила 650 фунтов стерлингов (почти 21 тысячу гривен)на игру Space Invader, чтобы придать помещению атмосферу настоящего паба. Издание отмечает, что место выглядит очень круто и видно, что оно часто использовалось во время пандемии COVID-19.

Джейн Таппер назвала свой паб The Doghouse Inn Фото: Caters news

Паб также пришелся по душе их детям, 35-летнему Тому, 29-летней Лоррен и 30-летнему Джеку, которые считают, что в конечном итоге это позволит им сэкономить на алкоголе. Самому Полу тоже это нравится.

"Пол теперь даже приводит своих друзей, и, похоже, мы все довольны. Я постоянно нахожу что-нибудь для маленького паба, и он стал не только "мужской берлогой" для Пола. Мне тоже нравится пользоваться им, и я с удовольствием провожу там ночи напролет. Здесь здорово расслабиться, и я действительно чувствую себя как в своем доме!" — добавила Джейн.

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