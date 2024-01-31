Женщина едва не убила мужа после того, как он получил письмо от бывшей подруги (фото)

Берта Ялтер оставила на теле мужа несколько больших синяков и открытых рваных ран, а также открытые кровоточащие следы укусов. Содержание послания не разглашается.

В США 71-летняя ревнивая жена "пыталась убить мужа" после того, как он получил письмо 60-летней давности от бывшей возлюбленной. Об этом пишет Daily Star.

Берта и Мемо Ялтер прожили в браке более 50 лет. Однако на выходных ревнивая жена чуть не забила мужа до смерти после того, как он получил письмо от подруги, с которой встречался в подростковом возрасте. За это женщину арестовали.

71-летняя Берта Ялтер из Майами-Бич, штат Флорида, совершила жестокое нападение на своего мужа, Мемо Ялтера, в воскресенье (28 января). Женщина была арестована и обвинена в покушении на убийство второй степени, нанесении побоев пожилому человеку при отягчающих обстоятельствах и подтасовке свидетелей или жертв.

Это произошло после того, как мужчина получил по почте письмо от бывшей подруги, с которой он встречался в подростковом возрасте. Его содержание не разглашается. Ревнивая жена оставила на теле мужа несколько больших синяков и открытых рваных ран, а также открытые кровоточащие следы укусов, говорится в судебных документах. Сообщается, что американка пыталась задушить мужа подушкой и отнять у него телефон, чтобы он не смог обратиться за помощью.

Женщину арестовали Фото: Local10

Мемо позвонил в полицию, заявив, что жена пыталась его убить. Несмотря на то, что женщина на время забрала телефон мужчины, ему удалось записать часть эпизода, который удалось просмотреть полиции. В понедельник пожилой женщине было предписано не контактировать с мужем до окончания слушаний в среду. Общественный защитник пытался добиться от судьи Эллен Сью Вензер смягчения обвинений, утверждая, что Берта не пыталась убить своего мужа. Она постановила оставить более серьезные обвинения в силе, и по состоянию на утро среды жена Мемо оставалась в исправительном центре Тернер Гилфорд Найт.

Ранее Фокус сообщал, что американка украла у семьи повозку с лошадью, припаркованную возле супермаркета. Однако сбежать от правосудия у угонщицы не получилось. Сотрудники полиции нашли подозреваемую в одном из ближайших отелей.

Также стало известно, что мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки. Сначала Гэри Янг отрицал свою вину, но потом сотрудники полиции попросили его написать слово, которое он постоянно писал с ошибкой.