Работники нашли потерянное кольцо с бриллиантом среди горы мусора (фото)

Мелани Харпер понимала, что шансы найти свое драгоценное украшение совсем мизерные. Однако сотрудники пункта приема вторсырья думали иначе.

В США работники центра по переработке мусора в Южной Каролине несколько часов копались в содержимом контейнера, чтобы найти бриллиантовое обручальное кольцо, потерянное жительницей города. Об этом пишет UPI.

Городские власти Гринвилла сообщили, что в воскресенье, 28 января, Мелани Харпер посетила пункт приема вторсырья на Резерфорд-роуд, и во время выгрузки мусора в контейнер у нее с пальца соскользнуло обручальное кольцо с бриллиантом.

Американка отправила в городской отдел общественных работ письмо с просьбой о помощи.

"Я знаю, что вероятность того, что кольцо будет найдено, очень мала. Но если оно будет найдено в процессе переработки мусора, я буду очень признательна, если кто-нибудь свяжется со мной", — написала она.

Сотрудники высыпали мусор на землю Фото: Instagram

Сотрудники отдела общественных работ, приехав в понедельник, решили перевернуть мусорный контейнер на землю и перебрать его содержимое, чтобы попытаться найти кольцо Харпера.

"После нескольких часов поисков Трэвис Голден нашел золото. Белое золото", — говорится в сообщении города.

Женщина забрала свое кольцо Фото: Instagram

Женщину вызвали в центр, где она воссоединилась со своим драгоценным кольцом.

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