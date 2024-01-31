"Я люблю тебя": женщина бросила своего ребенка в коробке из-под обуви (фото)

В коротком письме биологическая мать новорожденного объясняла, что не в состоянии должным образом заботиться о нем.

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В США новорожденный был сдан в пожарную часть штата Кентукки в соответствии с законом о безопасности младенцев. Его приемные родители поделились его историей. Об этом пишет Today.

Бриттани Тайлер, приемный родитель из США, в мае 2022 года просматривала свою новостную ленту, когда заметила историю о мальчике, которого "сдали" в местную пожарную часть.

"Я начала молиться, чтобы он оказался у нас, но не хотела на это надеяться", — рассказала женщина журналистам.

Издание отмечает, что закон Кентукки позволяет анонимно и на законных основаниях отказаться от младенца в указанном месте — без лишних вопросов. 37-летняя Бриттани и ее муж Крис позже узнали, что биологическая мать новорожденного положила его в коробку из-под обуви с одеялом и рукописной запиской, в которой объясняла, что не в состоянии должным образом заботиться о нем. В самом низу она написала "Я люблю тебя".

Новые родители сразу привязались к мальчику Фото: today

Новые родители тоже полюбили мальчика. Они назвали его Сэмюэль и ему сейчас 20 месяцев. Пара усыновила его 18 декабря 2023 года, пробыв с ним на попечении 581 день. Он присоединился к братьям Джуду, 8 лет, и Кельвину, 5 лет. Тайлерам позвонили и предложили взять Сэмюэля на воспитание всего через несколько дней после того, как его "сдали" в пожарную часть.

"Мои молитвы были услышаны", — говорит Бриттани.

У малыша теперь есть два брата Фото: today

Когда Бриттани и Крис впервые увиделись с новорожденным, он весил чуть больше 3 фунтов (1,3 кг) и находился в отделении интенсивной терапии новорожденных.

"Я помню, как держал его на руках и сразу понял, что это мой мальчик. Это следующий член нашей семьи", — рассказал Крис.

Отец отметил, что Джуд и Кельвин также были сразу же очарованы Сэмюэлем. Они тоже были приемными детьми.

"Все живут ради объятий Сэмюэля. Он такой ласковый ребенок", — говорит Бриттани.

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