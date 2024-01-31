"Я люблю тебе": жінка покинула свою дитину в коробці з-під взуття (фото)

У короткому листі біологічна мати новонародженого пояснювала, що не в змозі належним чином піклуватися про нього.

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У США новонародженого здали в пожежну частину штату Кентуккі відповідно до закону про безпеку немовлят. Його прийомні батьки поділилися його історією. Про це пише Today.

Бріттані Тайлер, прийомна мати зі США, у травні 2022 року переглядала свою новинну стрічку, коли помітила історію про хлопчика, якого "здали" в місцеву пожежну частину.

"Я почала молитися, щоб він опинився у нас, але не хотіла на це сподіватися", — розповіла жінка журналістам.

Видання зазначає, що закон Кентуккі дає змогу анонімно і на законних підставах відмовитися від немовляти в зазначеному місці — без зайвих запитань. 37-річна Бріттані та її чоловік Кріс пізніше дізналися, що біологічна мати новонародженого поклала його в коробку з-під взуття з ковдрою і рукописною запискою, в якій пояснювала, що не в змозі належним чином піклуватися про нього. У самому низу вона написала "Я люблю тебе".

Нові батьки одразу прив'язалися до хлопчика Фото: today

Нові батьки теж полюбили хлопчика. Вони назвали його Семюель і йому зараз 20 місяців. Пара усиновила його 18 грудня 2023 року, пробувши з ним під опікою 581 день. Він приєднався до братів Джуда, 8 років, і Кельвіна, 5 років. Тайлерам зателефонували і запропонували взяти Семюеля на виховання всього за кілька днів після того, як його "здали" в пожежну частину.

"Мої молитви були почуті", — каже Бріттані.

У малюка тепер є два брати Фото: today

Коли Бріттані та Кріс уперше побачилися з новонародженим, він важив трохи більше ніж 3 фунти (1,3 кг) і перебував у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

"Я пам'ятаю, як тримав його на руках і одразу зрозумів, що це мій хлопчик. Це наступний член нашої родини", — розповів Кріс.

Батько зазначив, що Джуд і Кельвін також були одразу ж зачаровані Семюелем. Вони теж були прийомними дітьми.

"Усі живуть заради обіймів Семюеля. Він така ласкава дитина", — каже Бріттані.

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