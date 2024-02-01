Никто не замечал: директора школы уволили за необычную "кражу" кофе

Мужчина якобы налил большой кофе стоимостью 180 иен (46 грн) в чашку, предназначенную для обычного кофе стоимостью 110 иен (28 гривен). Подобный случай повторился 7 раз.

В Японии директор одной из школ выяснил, что никто в местном магазине не замечает, если кто-то наполняет чашку кофе обычного размера тем количеством, которое обычно входит в большую. Об этом пишет Metro со ссылкой местный японский портал новостей.

Мужчина, имя которого не называется, решил воспользоваться этим. Всего один раз в месяц в течение семи месяцев, он каждый раз доливал себе горячий напиток.

По данным новостного сайта Yomiuri, директор муниципальной средней школы Takasago Municipal Shoyo Junior High School в городе Такасаго, расположенном в 30 милях к западу от Кобе, был направлен в местную полицию в декабре прошлого года. На него было подано заявление по подозрению в краже после того, как он якобы налил большой кофе стоимостью 180 иен (46 грн) в чашку, предназначенную для обычного кофе стоимостью 110 иен (28 гривен).

В итоге местное отделение прокуратуры района Кобе решило отказаться от судебного преследования. Но на этом страдания учителя не закончились.

31 января Совет по образованию префектуры Хего вывел его на чистую воду за выходки с кофейными автоматами, после чего он был уволен по дисциплинарному взысканию. Мужчина признался, что в период с июня по декабрь 2023 года в семи случаях наливал больше, чем оплачивал.

"В первый раз я налил кофе по ошибке, но персонал мне ничего не сказал, и я сделал это, потому что мог получить напитки по более низкой цене", — объяснил он комиссии:

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