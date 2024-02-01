Подарок в кузове: мужчина проехал почти 140 км, чтобы показать первый снег правнуку (видео)

Расс Фурс и Кэрол Нельсон ехали почти два часа, чтобы навестить своего внука и его недавно родившегося сына. Супруги захватили с собой необычный подарок.

В США Расс Фурс и Кэрол Нельсон проехали 86 миль (138,5 км) до Хантингтон-Бич в Калифорнии со снегом в кузове пикапа, чтобы удивить своего нового правнука Картера, который никогда раньше не видел снега. Трогательное видео показала мама мальчика, опубликовав его в TikTok.

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 14,3 миллиона просмотров.

Супружеская пара проехала 86 миль со снегом в кузове своего грузовика, чтобы впервые показать его своему правнуку. Расс Фурс и Кэрол Нельсон ехали почти два часа.

Супруги недавно стали прабабушкой и прадедушкой в третий раз после того, как у их внука 31-летнего Алекса Чейверса и его жены 25-летней жены Джесси Руд родился третий ребенок. Они планировали навестить его семью, поэтому, когда выпал первый снег, решили привезти его к ним.

Расс, лейтенант полиции в отставке, отправился из Лейк Эрроухед в Калифорнии (США) в Хантингтон-Бич (Калифорния) на своем пикапе, заваленном снегом.

"Он заполнил примерно 75 процентов багажника пикапа, так что мы предполагаем, что снега было около 600-700 фунтов. Ребенок никогда раньше не видел снега, а они все равно приехали к нам в гости, так что они привезли его, чтобы все дети могли поиграть", — рассказала мама мальчика.

Картер, которому тогда был год, и его братья и сестры Джейкоб и Адам Чейверс, которым тогда было 10 и 9 лет, были в восторге.

"Всем детям очень понравилось. Они играли в снежки, бегали вокруг, мы даже построили маленького снеговика. Картер почувствовал снег и был в восторге. Он смеялся и в конце концов даже бросил маленький снежок в своих старших братьев", — добавила она.

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