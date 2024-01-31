Миллионер купил дочери 4 машины за месяц, но она осталась недовольна (фото)

Впервые бизнесмен попал в заголовки газет вместе с бывшим мужем Тони, когда они стали первыми геями в Великобритании, "родившими" детей с помощью суррогатного материнства.

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Мультимиллионер Барри Дрюитт-Барлоу из Великобритании подарил своей дочери 4 машины за месяц. Однако девушка пожаловалась на то что одна из них похожа на автомобиль "маленькой старушки". Об этом пишет The Mirror.

Саффрон Дрюитт-Барлоу, дочь первых в Британии отцов-геев Барри и Тони Дрюитт-Барлоу, имеет доступ к кредитным картам родителей и может легко потратить 30 тысяч фунтов стерлингов за пару дней. Недавно девушке не понравился подарок отца, который предложил ей Mercedes.

Барри Дрюитт-Барлоу, состояние которого составляет 200 миллионов фунтов стерлингов, и у которого восемь детей, подарил одной из своих близняшек Саффрон, купе Mercedes GLE стоимостью 232 000 фунтов стерлингов. Это произошло после того, как дочери не понравился Range Rover и еще один автомобиль.

"Как только она его увидела, он ей разонравился. Я буквально не знаю, что еще мы можем сделать, чтобы девочка была счастлива. У Саффрон есть склонность хотеть все самое лучшее, и поэтому за последние пару лет у нее было много разных машин. Я сказал, что это опасные машины, они очень быстрые, и меня беспокоит, что она ездит на них и даже не задумывается об этом", — рассказал Барри в эпизоде британской программы "Богатый дом — бедный дом".

Девушке не понравился подарок отца Фото: saffron_db/Instagram

Барри и его бывший муж Тони стали первой в Великобритании гей-парой, "родившей" детей с помощью суррогатного материнства. С тех пор они заработали миллионы благодаря своему бизнесу. Предприниматель живет в огромном доме на 10 акрах земли во Флориде, США, вместе со своими шестью детьми, бойфрендом, бывшим мужем и его возлюбленным.

Барри отметил, что его дочь Саффрон — "самый дорогой" человек в доме, но он имеет право покупать своим детям любые дорогие подарки, какие захочет. Барри и Тони, которые сейчас они живут раздельно, были вместе 11 лет, прежде чем решили, что хотят завести детей. Как сообщается на их сайте, они много лет говорили об этом, но так и не решились.

Бари и Тони с близняшками в 1999 году Фото: Shutterstock

В 1999 году они стали отцами близнецов Саффрон и Аспен, которых родила суррогатная мать в Калифорнии. Пара вошла в историю, обратившись в суд, чтобы в свидетельствах о рождении они были записаны как "первый родитель" и "второй родитель", а не как "мать и отец".

Сейчас Саффрон замужем, у нее есть дочь Марина и собственная косметическая компания.

Ранее Фокус сообщал, что женщина бросила своего ребенка в коробке из-под обуви. В коротком письме биологическая мать новорожденного объясняла, что не в состоянии должным образом заботиться о нем.

Также стало известно, что близнецы, разлученные при рождении, нашли друг дружку благодаря шоу талантов. Эми Хвития и Ано Сартания воссоединились спустя 19 лет после расставания и потребовали ответов от своих семей, которые годами скрывали от них правду.