Мільйонер купив доньці 4 автівки за місяць, але вона залишилася незадоволена (фото)

Уперше бізнесмен потрапив у заголовки газет разом із колишнім чоловіком Тоні, коли вони стали першими геями у Великій Британії, які "народили" дітей за допомогою сурогатного материнства.

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Мультимільйонер Баррі Дрюітт-Барлоу з Великої Британії подарував своїй доньці 4 машини за місяць. Однак дівчина поскаржилася на те що одна з них схожа на автомобіль "маленької старенької". Про це пише The Mirror.

Саффрон Дрюітт-Барлоу, дочка перших у Британії батьків-геїв Баррі й Тоні Дрюітт-Барлоу, має доступ до кредитних карток батьків і може легко витратити 30 тисяч фунтів стерлінгів за пару днів. Нещодавно дівчині не сподобався подарунок батька, який запропонував їй Mercedes.

Баррі Дрюітт-Барлоу, статки якого становлять 200 мільйонів фунтів стерлінгів, і в якого восьмеро дітей, подарував одній зі своїх близнючок Саффрон, купе Mercedes GLE вартістю 232 000 фунтів стерлінгів. Це сталося після того, як доньці не сподобався Range Rover і ще один автомобіль.

"Щойно вона його побачила, він їй перестав подобатися. Я буквально не знаю, що ще ми можемо зробити, щоб дівчинка була щаслива. У Саффрон є схильність хотіти все найкраще, і тому за останні кілька років у неї було багато різних машин. Я сказав, що це небезпечні машини, вони дуже швидкі, і мене турбує, що вона їздить на них і навіть не замислюється про це", — розповів Баррі в епізоді британської програми "Багатий дім — бідний дім".

Дівчині не сподобався подарунок батька Фото: saffron_db/Instagram

Баррі та його колишній чоловік Тоні стали першою у Великій Британії гей-парою, яка "народила" дітей за допомогою сурогатного материнства. Відтоді вони заробили мільйони завдяки своєму бізнесу. Підприємець живе у величезному будинку на 10 акрах землі у Флориді, США, разом зі своїми шістьма дітьми, бойфрендом, колишнім чоловіком і його коханим.

Баррі зазначив, що його дочка Саффрон — "найдорожча" людина в будинку, але він має право купувати своїм дітям будь-які дорогі подарунки, які захоче. Баррі й Тоні, які зараз живуть окремо, були разом 11 років, перш ніж вирішили, що хочуть завести дітей. Як повідомляється на їхньому сайті, вони багато років говорили про це, але так і не зважилися.

Барі і Тоні з близнючками в 1999 році Фото: Shutterstock

У 1999 році вони стали батьками близнюків Саффрон і Аспен, яких народила сурогатна мати в Каліфорнії. Пара увійшла в історію, звернувшись до суду, щоб у свідоцтвах про народження їх було записано як "перший батько" і "другий батько", а не як "мати і батько".

Нині Саффрон заміжня, у неї є донька Марина і власна косметична компанія.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка кинула свою дитину в коробці з-під взуття. У короткому листі біологічна мати новонародженого пояснювала, що не в змозі належним чином піклуватися про нього.

Також стало відомо, що близнюки, розлучені при народженні, знайшли один одного завдяки шоу талантів. Емі Хвітія й Ано Сартанія возз'єдналися через 19 років після розставання і зажадали відповідей від своїх сімей, які роками приховували від них правду.