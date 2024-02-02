Преступники подставили пекарню, спрятав в торте огромную пачку "грязных" долларов (фото)

Прятать деньги внутри выпечки — популярный тренд, поэтому сотрудники заведения ничего не заподозрили и взялись за этот заказ.

Владелицу пекарни в городе Лелинг, что на востоке Китая, втянули в преступную схему с финансовыми махинациями. Подробнее об этом случае написало издание SCMP.

Все началось с того, что в кондитерскую поступил заказ на торт с сюрпризом по случаю помолвки. Клиент просил спрятать внутри десерта 20 тысяч юаней (2800 долларов). Прятать деньги внутри выпечки — очень популярный тренд в Китае, поэтому хозяйка заведения по имени Чжан ничего не заподозрила и взялась за этот заказ.

Как можно понять из скриншотов их переписки в китайском мессенджере WeChat, заказчик попросил сотрудницу пекарни снять деньги наличными, потому что сам якобы был очень занят. Когда она согласилась, недобросовестный клиент перевел сумму и сообщил, что родственники заберут торт позже.

Однако вскоре банковский счет Чжан заблокировали, ведь выяснилось, что переведенные 20 тысяч юаней, были полученными незаконным путем. Злоумышленники втянули заведение в эту аферу, чтобы "отмыть" средства.

Клиент попросил спрятать в десерте 20 тысяч юаней Фото: Weibo

Кстати, похожий инцидент произошел в китайской провинции Хунань на прошлое Рождество, когда владелица кондитерской приняла заказ на торт с сюрпризом внутри (10 тысяч юаней), а потом узнала, что ее счет заморожен. Полиция обвинила женщину в непреднамеренном содействии преступлению.

Ранее Фокус писал, как 36-летняя австралийская кондитерша Скай Бейли, которая занимается выпеканием десертов с оригинальным оформлением, удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала очень неоднозначную реакцию у клиентов. По словам Бейли, торт с индивидуальным оформлением на 30-летие сына заказала его мать.

К тому же мы рассказывали о паре из США, которая решила купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. Во время торжественного события родители так и не узнали новость. Молодая мать даже начала плакать из-за разочарования. Потом стало известно, что магазин быстро исправил ошибку и прислал будущим родителям второй десерт бесплатно.