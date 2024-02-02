"Начал из ниоткуда": 93-летний спортсмен имеет тело молодого мужчины (фото, видео)

Ричард Морган начал свои тренировки в сарае на заднем дворе, в котором продолжает заниматься и сейчас.

Четырехкратный чемпион мира по гребле в закрытых помещениях Ричард Морган из Ирландии поразил исследователей своей невероятной физической формой и здоровьем. Мужчине уже 93 года, а спортом он занялся только после 70 лет. Об этом пишет The Mirror.

Пенсионер поразил медиков тем, что имеет тело 30-40-летнего человека. Ирландский феномен, который избегал приличных физических нагрузок до 70 лет, стал объектом недавнего научного исследования, и его результаты поразили исследователей.

Было установлено, что Ричард Морган имеет процент жира в организме, как борзая. Мужчина 4 раза становился чемпионом мира по гребле в закрытых помещениях, но не всегда занимался спортом. В ранние годы он был далеко не чемпионом. Одно время он был пекарем и аккумуляторщиком. У мужчины часто болели колени. Ричард начал свои тренировки в сарае на заднем дворе, в котором продолжает заниматься и сейчас.

Но исследование, опубликованное в декабре прошлого года в Journal of Applied Physiology, показало, что его режим тренировок, диета и общее состояние здоровья являются примером для подражания. Пекарь на пенсии рассказал, что он "никогда не занимался спортом", пока не начал регулярно тренироваться в 73 года.

"Я начал из ниоткуда, но внезапно понял, что это доставляет мне огромное удовольствие", — сказал Ричард в беседе с журналистами.

Мужчина начал заниматься спортом в 73 года Фото: Irish Examiner

Результаты исследования указывают на то, что пожилой мужчина является потрясающим примером того, как можно быть в форме и здоровым, но при этом не стареть. Физические упражнения не являются ключом к фонтану жизни, но хорошая физическая форма может помочь уменьшить влияние возраста на организм.

Морган рассказал, что у него есть несколько ключевых правил, которые необходимо внедрить в тренировочный процесс. По его словам, они обращают старение вспять. Главное — это постоянство: мужчина занимается по 40 минут каждый день, и авторы исследования считают, что именно эта преданность своему делу помогла добиться таких впечатляющих и долговременных результатов. Исследователи также обнаружили, что ключевым фактором успеха является то, как он выстраивает свой график. Мужчина чередует интенсивность.

При этом около 70 процентов тренировок он делает легкими, 20 процентов — с нарастающей интенсивностью, а 10 процентов — с полной нагрузкой. Ученые считают, что именно в этих 10 процентах его организм использует кислород с максимальной эффективностью, что дает огромный толчок его кардио-респираторному здоровью.

Исследование также показало, что Морган, который весит чуть меньше 75 кг, придерживается диеты с большим количеством белка.

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