"Схватила сумку и ушла": невеста не пустила слишком требовательную свекровь на свою свадьбу

По словам девушки, ее любимый — единственный ребенок в семье, поэтому его мать не хочет отпускать сына в самостоятельную жизнь.

28-летняя невеста призналась, что не пригласила свекровь на свадьбу из-за ее навязчивого вмешательства в подготовку к празднику. Пост девушки на Reddit мгновенно собрал тысячи одобрительных реакций и комментариев.

"Сказала будущей свекрови, что я выхожу замуж за ее сына, а не за нее, и не пригласила ее на свадьбу", — написала будущая невеста в форуме под названием "Am I The A**hole", который всего за два дня собрал более 5 тысяч отзывов.

Автор поста рассказала, что познакомилась со своим женихом в колледже, а в прошлом году они обручились. Сначала будущая свекровь радовалась этой новости, но потом начала все контролировать, будто это была ее собственная свадьба.

Мать жениха выбирала своему сыну костюм, заказывала музыку и даже организовывала первый танец молодоженов.

"Она хотела взять все в свои руки. Мол, все должны хвалить меня за то, что я родила этого мальчика, он даже не может жениться без меня", — говорит невеста.

Свекровь даже вмешивалась в выбор платья для невесты Фото: PiBig

По словам девушки, ее любимый — единственный ребенок у свекрови, поэтому мать не хочет отпускать сына в самостоятельную жизнь. Когда поведение женщины стало совсем невыносимым и она начала вмешиваться в выбор свадебного платья, невесты вместе с другими родственниками решили ее не приглашать на мероприятие. Они мягко сообщили ей об этом во время встречи дома. Та, в свою очередь, разозлилась и набросилась почему-то именно на невестку.

"Она очень разозлилась и сразу же обвинила меня, а не своего сына, так, будто это я повлияла на остальную семью, чтобы ее не пригласили", — пояснила невеста.

Автор поста на Reddit отмечает, что свекровь "схватила сумку и ушла" и с тех пор не разговаривает с ней, требуя извинений. Однако все остальные родственники считают, что она имела полное право так отреагировать.

В комментариях пользователи сети поддержали девушку.

"Мне все равно, что она думает. Кажется, здесь все согласны, что она не должна быть на свадьбе"

"Нанять охрану на свадьбу — это, наверное, очень хорошая идея"

"Вы поступили абсолютно правильно. Если бы вы не настояли на своем сейчас, у вас была бы драма с ней на всю жизнь. Этот пост стоит сохранить как пример того, как правильно вести себя с ужасной свекровью. А ваш жених заслуживает пять баллов за то, что вступился за вас!"

Ранее Фокус писал о невесте, которая подала на развод всего через 48 часов после свадьбы с мужем, потому что он не уважал ее просьбы в день свадьбы.