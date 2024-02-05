Мальчик нашел на пляже артефакт возрастом 100 миллионов лет (фото)

Юный натуралист Генри Дибб-Фуллер из Великобритании не может поверить, что теперь имеет что-то, что существовало во времена динозавров.

5-летний Генри Дибб-Фуллер, который увлекается историей динозавров, искал камни на пляже в Сент-Маргарет-ат-Клифф, что в английском графстве Кент, и обнаружил окаменелость возрастом 100 миллионов лет. Об этом сообщает издание The Sun.

Мальчику посчастливилось наткнуться на очень редкий микрорастр (Micraster), похожий на законсервированный мозг. Этот организм, также известный как сердечный еж, существовал в позднем меловом периоде.

"Он постоянно собирает случайные вещи. Когда показывал мне находку, то сказал: "Ей даже больше 100 миллионов лет, старше тебя, мама!" — смеется 47-летняя мама юного натуралиста.

По ее словам, сын очень гордится найденным артефактом, хотя это и была случайная находка. Он не может поверить, что теперь имеет что-то, что существовало во времена динозавров.

Микрорастр (Micraster) — это род вымерших морских ежей, которые существовали в меловом периоде, примерно 100-66 миллионов лет назад Фото: David Dyson

К слову, микрорастр (Micraster) — это род вымерших морских ежей, которые существовали в меловом периоде, примерно 100-66 миллионов лет назад.

Основные факты о микрорастрах:

Имели округлую или сердцевидную форму панциря диаметром 5-10 см. Отсюда одно из их названий — "сердечные ежи".

Жили на мелководье морей в Европе, Северной Америке, Северной Африке.

Их остатки часто находят в отложениях мелового периода в виде окаменелостей. Это дает представление о фауне того времени.

Напомним, ранее Фокус писал о Джерри Эвансе, который нашел бесцветный алмаз весом 4,87 карата во время прогулки в парке "Кратер алмазов" в Мерфрисборо, что в США. Мужчина вместе со своей девушкой собирал все, что, по его мнению, могло иметь хоть какую-то ценность. Впрочем, пара даже подумать не могла, что "кусок стекла" на самом деле стоит миллионы.

Кроме того, в Нью-Йорке на зимней выставке The Winter Show демонстрируют сокровища самого ценного в мире затонувшего корабля — через 400 лет после того, как они оказались на дне моря у побережья Флориды (США). Среди самых ценных экспонатов — изумрудный крест, царская держава и золотое кольцо с изумрудами. Сообщается, что эти артефакты были найдены на месте крушения испанского галеона Nuestra Señora de Atocha, принадлежавшего испанскому королю Филиппу IV.