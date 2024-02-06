Родившийся в Украине создатель популярного приложения купил замок Березовского во Франции (фото, карта)

Сооснователь мессенджера WhatsApp Ян Кум заплатил за замок российского олигарха на Лазурном берегу 65 миллионов евро, пишут СМИ.

Один из создателей популярного приложения WhatsApp Ян Кум купил замок Шато-де-ла-Гаруп, расположенный на Лазурном берегу Франции. Об этом пишет Le Figaro.

Американский миллиардер Ян Кум купил этот замок, принадлежавший некогда российскому олигарху Борису Березовскому, за 65 миллионов евро. По данным Агентства по управлению и возвращению арестованных и конфискованных активов (Agrasc), это одна из лучших продаж с момента начала их работы в 2010 году. При этом Agrasc сообщал, что речь идет не только о самом имении, а также о пяти других зданиях, расположенных в ландшафтном парке площадью 10 гектаров с бассейном, джакузи и теннисным кортом.

Фото: Google Maps

Что известно о продаже актива Березовского

Замок умершего почти 11 лет назад российского олигарха Бориса Березовского на Французской Ривьере в 2015 году был конфискован судом в пользу государства Франции как доход от отмывания денег при отягчающих обстоятельствах, совершенного инвестиционной компанией Sifi и ее менеджером Жаном-Луи Бордом, считавшимся подставным лицом Бориса Березовского.

Как сообщает Le Figaro, французскому правосудию по запросу России потребовалось более 10 лет, чтобы распутать переплетение компаний и отследить потоки денег, использованных для приобретения замка через компанию Sifi в 1996 году. В свое время Борис Березовский, считавшийся серым кардиналом при бывшем президенте РФ Борисе Ельцине, впал в опалу с приходом к власти Владимира Путина. Он был "сослан" в Лондон и стал ярым противником Кремля. В марте 2013 года его нашли повешенным при невыясненных обстоятельствах.

Березовский считался противником Путина. В России он был заочно признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем при заключении договора на поставку крупной партии автомобилей между ОАО "АвтоВАЗ" и АОЗТ "ЛогоВАЗ", и приговорен к лишению свободы на 13 лет.

Фото: Из открытых источников

Столетний замок на Французской Ривьере, ранее принадлежавший российскому олигарху, был наконец-то летом 2023 года выставлен на продажу после многих лет судебных тяжб. По данным Bloomberg, за него можно было бы получить более 100 миллионов долларов.

Продажа последовала за длительной судебной тяжбой во Франции с кредиторами Березовского, включая миллиардера Романа Абрамовича и российскую авиакомпанию ПАО "Аэрофлот" за право собственности. В ходе судебного разбирательства во Франции в 2011 году недвижимость была оценена в 93,6 миллиона евро (102 миллиона долларов). Газета Nice-Matin сообщала об оценке почти в 120 миллионов евро.

К истории замка Шато-де-ла-Гаруп

Замок на мысе Антиб с живописным видом на Средиземное море был построен в 1907 году для английского лорда Чарльза Макларена, имевшего титул барона Аберконвея.

Фото: Из открытых источников

В замке имеются прямой выход к морю, бассейн, теннисный корт, джакузи, фонтаны и сады. Главный особняк площадью около 1300 квадратных метров включает рисовальную, музыкальную и бильярдную комнаты, зимний сад и шесть гостевых апартаментов. Согласно документу о продаже, благоустроенная территория занимает площадь более 10 гектаров и включает в себя пять пристроек или жилых помещений, некоторые из которых находятся в плохом состоянии.

В свое время в замке бывали Пабло Пикассо и Эрнест Хемингуэй. Именно у потомков барона Березовский и выкупил замок.

Ян Кум — нынешний владелец замка

На сегодня владелец замка — американский предприниматель и программист Ян Кум. Он родился в Киеве и вырос в пригороде украинской столицы — городе Фастов. Эмигрировал в США в 1992 году с матерью и бабушкой, жил в Маунтин-Вью.

Фото: Из открытых источников

Бросив в свое время университет, Кум поступил на работу в Yahoo, где работал до 2007 года. Там он познакомился с Брайаном Эктоном, с которым они зарегистрировали в 2009 году компанию WhatsApp Inc., создавшую одноименный мессенджер.

В феврале 2014 года WhatsАpp был продан компании Facebook за 19 миллиардов долларов. В результате этой сделки Кум стал миллиардером с состоянием в 6,8 миллиарда долларов, по оценке журнала Forbes, и акционером Facebook.

В апреле 2018 года Ян Кум объявил об уходе из Facebook, где входил в совет директоров компании. Первоначально считалось, что из-за этого он лишился акций стоимостью почти 1 миллиард долларов. Однако несколько месяцев спустя выяснилось, что он по-прежнему официально работает в Facebook, заработав 450 миллионов долларов на акциях компании.

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