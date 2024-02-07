Капсула времени: потерянный кошелек с ценными вещами вернулся к женщине через 40 лет (фото)

Внутри кошелька хранились детские фотографии, свидетельство о рождении, кредитки и иммиграционные документы.

Потерянный кошелек вернули женщине из провинции Онтарио (Канада) аж через 40 лет после исчезновения. Его в вентиляционной шахте Eaton Centre нашел следователь Эндрю Мэдли, который занимался там поиском доказательств по другому делу. О невероятном случае написало издание CBC.

"Я вместе с коллегой вытащил и открыл кошелек. Сначала мы подумали, что ему, возможно, несколько лет, и были просто шокированы тем, насколько хорошо там все сохранилось", — рассказывает Мэдли.

Мужчина говорит, что решил посмотреть на потолок в поисках зацепок для расследования другого дела, над которым он активно работал, и вдруг заметил кошелек с цветочным принтом, зажатый между вентиляцией и отверстием в стене.

"Было совершенно очевидно, что кто-то положил его туда намеренно", — добавил он.

В кошельке хранились ценные вещи, в частности детские фотографии, свидетельство о рождении, кредитки и иммиграционные документы. Фото: Instagram

В кошельке хранились ценные вещи, в частности детские фотографии, свидетельство о рождении, кредитки и иммиграционные документы. Также некоторые безделушки, как купоны на посещение канадской "Страны чудес" и карточка из библиотеки Торонто.

Мэдли вернулся в свой гостиничный номер и начал разыскивать владелицу кошелька.

"Хотя снимки были сделаны 40 лет назад, некоторые черты лица не так сильно меняются со временем. Поэтому я нашел в Facebook похожего человека, который имел такое же имя", — объясняет следователь.

Дочь владелицы кошелька, Ванесса Остин, не помнит, как именно он был потерян Фото: Instagram

Дочь владелицы кошелька, Ванесса Остин, не помнит, как именно он был потерян, но они с мамой часто посещали Eaton Centre.

"Мы не могли поверить. Это как капсула времени. Кошелек так хорошо сохранился, что, очевидно, никто не касался его в течение 40 лет", — сказала Остин.

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал, как потерянный кошелек с деньгами, где было 10 тысяч долларов, вернули благодарному владельцу. Его потерял пассажир, который рано утром прилетел в международный аэропорт Бен-Гурион, а затем сел на поезд до Тель-Авива.

Кроме того, мы рассказывали о коллекционере военной техники Нике Миде из Нортгемптоншира, который нашел в танке золотые слитки. Мужчина похвастался ценным трофеем и официально передал его представителям власти. Но теперь он жалеет о своем необдуманном поступке, потому что остался без копейки.