Последний житель "самой одинокой улицы" отказался переезжать, потому что сделал дорогой ремонт

Пенсионер требует у властей города компенсацию в 100 тысяч фунтов стерлингов, мотивируя это ростом цен на жилье.

68-летний пенсионер Ник Вишневски остается последним жителем дома Gowkthrapple неподалеку от шотландского городка Уишоу. Улица Стэнхоуп Плейс, на которой он живет, получила славу "самой одинокой в Шотландии", ведь отсюда выехали уже почти 200 человек. Об этом пишет издание Daily Record.

Ник не спешит переезжать, несмотря на давление со стороны местных властей. Мужчина отклонил все предложения выкупить его двухкомнатную съемную квартиру (всего их 128), ведь твердо убежден, что 35-40 тысяч фунтов компенсации будет мало, чтобы приобрести новое жилье.

В дополнение, пенсионер недавно потратил почти 2 тысячи фунтов стерлингов на ремонт квартиры: покрасил стены, поклеил новые обои, заменил пол и купил новую плиту.

"Я не волнуюсь из-за расходов на квартиру, потому что думаю, что останусь здесь надолго", — убежден Ник.

Необычная история этого мужчины вдохновила 24-летнего режиссера Райана Поллока на создание короткометражного документального фильма "Изгнание на Стэнхоуп Плейс". Картина рассказывает о последнем человеке в заброшенном доме Gowkthrapple.

Режиссер выразил искренние соболезнования Нику Вишневски.

"Сцены с Ником были сняты примерно за 8-9 дней в течение месяца. Сначала он был немногословен, и понадобилось немного времени, чтобы он почувствовал себя комфортно перед камерой. Не понимаю, почему этот человек должен снова платить за аренду и жить в районе, куда не хочет переезжать?" — разводит руками Райан.

Ник Вишневски остается последним жильцом дома Gowkthrapple неподалеку от шотландского городка Уишоу Фото: SWNS

К слову, Ник требует компенсацию в 100 тысяч фунтов стерлингов, мотивируя это ростом цен на жилье.

"Когда я узнал, что буду последним, кто останется на улице, то очень волновался, что могут возникнуть проблемы, но, к счастью, пока все нормально. Если они предлагают мне деньги за квартиру, то это должно быть около 100 тысяч фунтов стерлингов — цены выросли, все стало дороже", — сказал Ник.

Ник требует компенсацию в 100 тысяч фунтов стерлингов, мотивируя это ростом цен на жилье. Фото: SWNS

Между тем совет Северного Ланаркшира не оставляет намерений снести Gowkthrapple. Представители власти уверяют, что продолжают искать варианты для предоставления Вишневски альтернативного жилья, чтобы избежания принудительного выселения, однако пока консенсуса достичь не удается.

Напомним, ранее Фокус писал о жителях небольшого городка Корби, что в английском графстве Нортгемптоншир, которые однажды проснулись от шока. Ведь в считанных метрах от их домов началось сооружение гигантского склада площадью 160,8 тыс. квадратных футов.