Сестры-близняшки одновременно забеременели и родили детей с разницей в несколько минут (фото)

Молодые матери говорят, что их новорожденные малыши, Руби и Зевиан, имеют много общего.

Однояйцевые сестры-близняшки Николь и Рене Бейлли из Австралии родили детей в одном роддоме с разницей буквально в несколько минут. Об этом пишет издание ABC.

Сообщается, что два года назад сестры родили своих первых дочерей с разницей в шесть месяцев, но на этот раз запланированные сроки родов расходились всего на две недели.

"Мы каким-то чудом одновременно забеременели, это было безумно", — смеется Николь.

Молодые матери говорят, что их новорожденные дети, Руби и Зевиан, имеют много общего Фото: ABC News

Сначала у Николь начались схватки. Сестра пришла к ней домой, чтобы присматривать за детьми, но потом и у самой Рене отошли воды. Взволнованная женщина позвонила своему возлюбленному Юлиусу Тулу, чтобы тот отвез ее в роддом.

"Мы все смеялись и просто не могли в это поверить. Всеми силами старалась не родить ребенка в машине. Как только мы зашли в больницу, я встала, схватилась за партнера и сказала: "Ребенок идет, ребенок идет!" — вспоминает молодая мать.

Тем временем Николь готовилась к своим родам и случайно услышала, что кто-то только что родил ребенка в коридоре. Как потом выяснилось, это была ее сестра-близняшка.

Молодые матери говорят, что их новорожденные дети, Руби и Зевиан, имеют много общего.

"Они будут праздновать совместный день рождения, как и мы, на протяжении всей нашей жизни", — говорит с улыбкой Николь.

Родители держат на руках своих новорожденных малышей Фото: ABC News

Акушерка Никола Гамильтон ранее шутила со своими коллегами о возможности двойных родов, но понятия не имела, что ее слова станут пророческими.

"Мы не думали, что Рене родит раньше Николь, это было немного неожиданно. За 18 лет работы акушеркой я никогда такого не видела", — сказала Гамильтон.

Теперь сестры Бейлли с нетерпением ждут, когда смогут забрать малышей домой.

Напомним, ранее Фокус писал о близняшках Эми Хвитии и Ано Сартании, которые воссоединились спустя 19 лет после расставания и потребовали ответов от своих семей, годами скрывающих от них правду.

Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают, а иногда даже сводят с ума других людей.