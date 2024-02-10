Врач нашел в постиранном в прачечной халате бриллиантовое кольцо (фото)

Инцидент произошел перед началом его смены в отделении интенсивной терапии.

Анестезиолог-регистратор Сурадж Шах из Лондона нашел в своем постиранном в прачечной халате бриллиантовое кольцо. Мужчине понадобилось немало усилий, чтобы найти настоящую владелицу украшения. Об этом пишет издание Sky News.

По словам Сурадж, это произошло перед началом его смены в отделении интенсивной терапии.

"Когда надевал свой рабочий халат, то что-то хлопнуло об пол. Мой коллега заметил обручальное кольцо и сказал об этом. Я сначала подумал, что его потеряла одна из медсестер, но нет. Сразу подумал, как бы расстроилась моя жена, если бы потеряла свое обручальное кольцо. Как медицинские работники, мы часто снимаем украшения перед проведением процедур, очень легко допустить ошибку", — вспоминает врач.

Как позже выяснилось, ювелирное украшение случайно забыла в халате другой анестезиолог Радгика Рамасами из Западного Саффолка. Женщина положила украшение в карман перед тем, как сделать пациенту спинномозговую анестезию в начале декабря, а после смены сдала рабочую одежду на стирку, забыв о ценной вещи.

"Честно говоря, я не ожидала, что смогу вернуть свое кольцо. Думала, что его раздавят в стиральной машине. Это просто показывает, насколько есть честные люди, и я хочу сказать огромное спасибо всем причастным. Кольцо имеет для меня сентиментальную ценность, поскольку это был подарок от моего мужа на день рождения несколько лет назад. Приятно чувствовать себя частью маленького чуда", — говорит Рамасами.

Женщина положила украшение в карман перед тем, как сделать пациенту спинномозговую анестезию в начале декабря. Фото: NHS Foundation Trust

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