Единственный выживший: "путешественник во времени" показал крупные города без людей (видео)

Мужчина, который называет себя единственным выжившим, посетил знаменитые достопримечательности Европы, рядом с которыми не было людей. Многие пользователи соцсетей не поверили, что человечество ожидает такое будущее.

Мужчина по имени Хавьер заявил, что он путешественник во времени, который побывал в 2027 году, где, по его словам, человечество "вымерло". В одном из своих роликов мужчина побывал в Лондоне (Великобритания). Свое путешествие он показал в видео, опубликованном в TikTok.

Блогер опубликовал ряд видеороликов о своих так называемых визитах в будущее. В своих видео он показывает себя в супермаркетах и на дорогах, а также на футбольных стадионах и рядом с достопримечательностями Европы, где нет людей. На его аккаунт в TikTok под названием @unicosobreviviente, что переводится как "единственный выживший", подписано более 8,2 миллиона пользователей.

По мнению самопровозглашенного "путешественника во времени" по имени Хавьер, через 3 года человечество исчезнет с Земли, хотя это не повлияло на работу уличного освещение и интернета. Одно из "путешествий в будущее" не обошло стороной и Лондон. Парень прогулялся по стадиону футбольного клуба "Арсенал" и зашел в домашнюю раздевалку, где, несмотря на то что якобы был 2027 год, висят футболки команды сезона 2023/24. Позже он отправился на стадион другого лондонского клуба "Челси", где побывал за кулисами — естественно, в одиночестве, — но воздержался от выхода на поле.

Во время пребывания в Англии блогер также посетил Национальную галерею и с удовольствием рассматривал произведения искусства в одиночестве. Позже он посетил здание парламента, которое также оказывается пустым.

В Испании Хавьер совершает аналогичную поездку на стадион футбольного клуба "Барселона", где, несмотря на то, что в настоящее время идет масштабная реконструкция куполообразной крыши площадью 30 000 квадратных футов, она, похоже, все еще не была добавлена. Среди других мест, которые посетил одинокий путешественник во времени, был Париж. Многие из его видеороликов набрали более миллиона просмотров, заинтересовав большое количество зрителей.

Многие люди были обеспокоены "надвигающейся катастрофой", но некоторые не поверили в историю блогера.

"Если вы в будущем, скажите, пожалуйста, кто выиграл чемпионат мира по футболу в 2026 году?", "Хавьер. Я пришлю за тобой свой космический корабль. Принеси все деньги, которые сможешь собрать", "Посетите Зону 51 в США", — писали зрители.

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