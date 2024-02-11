Прожили 50 лет: жена пыталась убить мужа из-за открытки от бывшей возлюбленной (видео)

Адвокат женщины рассказал журналистам, что пожилая пара очень сильно поссорилась и последствия были прискорбными. Однако юрист считает, что нет необходимости предъявлять ей обвинение в покушении на убийство. Пострадавший муж пытается вытащить жену из тюрьмы.

71-летняя женщина из Флориды, США, обвиняется в нападении и попытке убить своего мужа из-за открытки, которую он получил от бывшей возлюбленной из Турции, с которой он встречался много десятилетий назад, сообщает Оdditycentral.

Говорят, с возрастом мы становимся мудрее и понимающе, но, видимо, ревность никогда не стареет. 71-летней Берте Ялтер из Северного Майами-Бич предъявлены обвинения в покушении на убийство и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах после того, как она якобы напала на своего мужа в приступе ярости. Согласно протоколу ареста, Ялтер попыталась задушить своего пожилого мужа подушкой, узнав, что он получил открытку от женщины из Турции, с которой он встречался несколько десятилетий назад. Нападение произошло в районе Истерн-Шорс, в результате чего у явно слабого мужчины остались синяки и открытые рваные раны на обеих руках и в области живота, а также кровоточащие следы от укусов.

По некоторым данным, Берта расстроилась после того, как ее муж признался, что ответил на открытку его бывшей возлюбленной, но это не оправдывает ее бурную реакцию. Адвокат женщины рассказал журналистам, что пожилая пара очень сильно поссорилась и последствия были прискорбными. Однако юрист считает, что нет необходимости предъявлять ей обвинение в покушении на убийство.

С другой стороны, прокурор штата объяснил, что попытка удушения подушкой действительно была покушением на убийство, потому что "убило бы его".

"Итак, я думаю, если посмотреть на всю совокупность обстоятельств, то это выглядит больше, чем бытовое избиение, это — попытка убийства путем удушения", — сказал прокурор штата.

Фото: Скриншот

Муж Берты Ялтер в настоящее время восстанавливается и фактически пытается вытащить жену из тюрьмы. Несмотря на свое первоначальное заявление, теперь он отрицает, что его душили подушкой, и утверждает, что с ним "все в порядке". Полиция сообщает, что существует видеозапись инцидента на мобильный телефон, которая будет использована в качестве доказательства для выяснения того, что произошло на самом деле.

Неясно, находится ли Берта все еще в тюрьме, но даже когда ее освободят, она должна держаться подальше от своего "чрезвычайно хрупкого" мужа согласно постановлению суда.

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