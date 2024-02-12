"Город-призрак" приходит в упадок спустя 25 лет после грандиозного открытия (фото)

Когда-то этот городок посещали покупатели со всей Шотландии, чтобы приобрести брендовые товары по сниженным ценам.

Городок Five Sisters Freeport Shopping Village, расположенный между Эдинбургом и Глазго, когда-то был оживленным центром с более чем 40 магазинами и лучшей локацией для покупки дизайнерской одежды. Однако за последние 20 лет он превратился в "город-призрак". Об этом пишет издание The Mirror.

Когда-то этот городок был доступным для всех и открытым семь дней в неделю. Его посещали покупатели со всей Шотландии, которых привлекала возможность приобрести брендовые товары по сниженным ценам. В частности, здесь были представлены такие крупные бренды, как Versace, DKNY, Calvin Klein, Rockport и Levis.

Фишкой Five Sisters Freeport Shopping Village стал развлекательный комплекс Leisureland с множеством развлечений для детей, включая мягкие аттракционы и картинг. После торжественного открытия у руководства заведения были большие планы по расширению. Они даже подали заявку в Совет западного Лотиана на модернизацию за 18 миллионов фунтов стерлингов, которая включала обустройство лыжных трасс, спусков для санок, сноубордов, а также детскую зимнюю страну чудес.

Однако эти планы так и не реализовали из-за открытия дизайнерского аутлета Livingston в 2000 году, что привело к массовому оттоку покупателей и арендаторов из магазина Freeport. Некогда популярная локация настолько опустела, что в 2015 году режиссеры из BBC приезжали сюда для съемок детского шоу о зомби.

Председатель совета директоров Freeport Шон Коллидж признался, что новый магазин стал их крахом.

"Когда в 1996 году открылся этот магазин, он был сдан на 100 процентов и просуществовал четыре замечательных года. Затем розничная торговля в Шотландии стала крайне конкурентной", — заявил он.

Сейчас Five Sisters Freeport Shopping Village остается заброшенным и напоминает о неудачном проекте, который когда-то должен был стать процветающим центром торговли и развлечений.

Сейчас Five Sisters Freeport Shopping Village остается заброшенным и напоминает о неудачном проекте, который когда-то должен был стать процветающим центром торговли и развлечений. Фото: Edinburgh Live

Впрочем, в последнее время появились проблески надежды на возможное возрождение. В 2020 году группа инвесторов приобрела комплекс и объявила о планах по его перепланировке и обновлению.

Новые владельцы планируют превратить Freeport в современную торговую и развлекательную локацию с магазинами, ресторанами, кинотеатром и фитнес-центром. Если эти планы будут реализованы, британский городок может снова стать оживленным центром, привлекающим покупателей со всей Шотландии.

Когда-то этот городок был доступным для всех и открытым семь дней в неделю. Его посещали покупатели со всей Шотландии, которых привлекала возможность приобрести брендовые товары по сниженным ценам. Фото: Edinburgh Live Когда-то этот городок был доступным для всех и открытым семь дней в неделю. Его посещали покупатели со всей Шотландии, которых привлекала возможность приобрести брендовые товары по сниженным ценам. Фото: Edinburgh Live

Напомним, ранее Фокус писал, что Форест-сити в Джохор-Бару в Малайзии, в который вложили более 100 млрд долларов, пустует. Изначально проект задумывался как "райское место" для богатых людей, но сейчас поселение называют "городом-призраком".

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".