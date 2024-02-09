Посреди пустыни в Саудовской Аравии строят грандиозный "город будущего" за 1 трлн долларов

Генеральный директор проекта Джайлс Пендлтон поделился невероятными кадрами со строительной площадки, чтобы опровергнуть заявления скептиков, которые сомневаются в реализации его планов.

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Появились новые аэроснимки, сделанные на масштабном строительстве "города будущего" Line City посреди пустыни в Саудовской Аравии. Стоимость проекта оценивается в 1 трлн долларов. Об этом пишет издание Metro.

Если строительство завершится, Line City станет частью гигантского пустынного комплекса Неом с огромными стеклянными небоскребами, искусственной рекой, восьмиугольным плавучим портом и даже горнолыжным курортом.

Этот научно-фантастический мегапроект, запущенный принцем Мухаммедом бин Салманом, будет обслуживаться роботами и искусственным интеллектом.

Стоимость этого проекта оценивается в 1 трлн долларов. Фото: Giles Pendleton

Генеральный директор проекта Джайлс Пендлтон недавно поделился невероятными фото со строительной площадки, чтобы опровергнуть заявления скептиков, которые сомневаются в реализации грандиозных планов.

На снимках видны огромные котлованы длиной во много миль, расположенные на том месте, где в свое время должны возвести Line City.

"Как ответить скептикам о невероятной работе, кипящей в Неоми? Показать самую большую строительную площадку в мире, простирающуюся от гор до моря. Неом — реальность, часть 12", — написал он.

Генеральный директор проекта Джайлс Пендлтон недавно поделился невероятными фото со строительной площадки Фото: Giles Pendleton Генеральный директор проекта Джайлс Пендлтон недавно поделился невероятными фото со строительной площадки Фото: Giles Pendleton

Если замысел реализуется, в городе будут жить 9 млн человек, они поселятся в двух 1600-футовых зеркальных зданиях с пространством между ними. Планируется, что эти сооружения займут 12-ю строчку в списке самых высоких в мире и 3-ю в Саудовской Аравии.

Принц Мухаммед бин Салман хочет, чтобы строительство Line City стало таким же культовым, как и египетские пирамиды, а также "ставило людей на первое место". По его словам, уже удалось транспортировать более 100 миллионов кубометров песка.

Салман надеялся завершить работу к 2030 году, но инженеры предупредили, что это может занять 50 лет.

Если замысел реализуется, в городе будут жить 9 млн человек, они поселятся в двух 1600-футовых зеркальных зданиях с пространством между ними. Фото: Giles Pendleton Если замысел реализуется, в городе будут жить 9 млн человек, они поселятся в двух 1600-футовых зеркальных зданиях с пространством между ними. Фото: Giles Pendleton

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге, и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Кроме того, мы писали о роскошном курорте стоимостью $100 млрд, который превратился в "город-призрак" с пустыми небоскребами. Изначально проект задумывался как "райское место" для богатых людей, но сейчас поселение пустует.