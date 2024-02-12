Знали не все: люди только сейчас начали понимать, что такое сгущенное молоко

Продукт может храниться годами без холодильника, если его не открывать. Поэтому его удобно использовать для приготовления различных десертных блюд.

У многих людей есть баночка сгущенного молока в шкафу или ее часто видят на полках супермаркетов, но знаете ли вы, что это такое на самом деле? Мы не так уж много знаем о еде, которая попадает в наши желудки. Об этом пишет Daily Star.

Люди часто проходят мимо него в магазинах и запасаются им, когда готовят десерты, но что заставляет этот сливочный ингредиент храниться так долго?

Если кратко, то сгущенное молоко — это коровье молоко, но из него удалено около 60% воды. Чаще всего в него добавляют сахар, и таким образом получается подслащенное сгущенное молоко. Оно обычно очень густое и сладкое. Если его поместить в банку, оно может храниться годами без холодильника, если его не открывать. Поэтому его удобно использовать для приготовления различных десертных блюд.

При его изготовлении чистое молоко осветляется и стандартизируется до определенного соотношения жира и твердых нежирных частиц (ТНЖ), а затем нагревается в течение нескольких секунд. Это позволяет уничтожить некоторые микроорганизмы, уменьшить отделение жира, а также препятствует окислению. Из молока выпаривается вода, а затем оно подслащивается сахаром. Именно он продлевает срок хранения сгущенного молока. Сахароза повышает осмотическое давление жидкости, что препятствует росту микроорганизмов. Затем продукт охлаждают и вызывают кристаллизацию лактозы.

Иллюстративное фото Фото: Times food

Издание отмечает, что если верить записям Марко Поло (венецианский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой "Книге о разнообразии мира"), то на самом деле этот продукт появился еще в тринадцатом веке. В то время некоторые народы уже умели сгущать молоко.

Исследователь писал, что каждый мужчина нес по 10 фунтов (4,5 кг) молочной пасты, а затем они смешивали ее с водой. Считается, что эти заметки, вероятно, рассказывают о мягком татарском твороге, который можно превратить в напиток, разбавив его. Другими словами, он стал своеобразным кисломолочным концентратом.

Сейчас сгущенное молоко используется во многих сладких рецептах, таких как пирог с лаймом и карамельные конфеты. Некоторые люди употребляют его даже сразу с банки. В то же время в некоторых странах Азии и Европы подслащенное сгущенное молоко предпочитают добавлять в чай. В некоторых странах его даже используют для ароматизации горячего кофе или кофе со льдом.

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