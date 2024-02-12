Есть "потенциал": на продажу выставили гараж за почти 48 млн гривен (фото)

Агент по продаже недвижимости объяснил, что здание можно переделать в жилой дом, если получить разрешение на строительство.

В Клэпхэм Коммон, Лондон (Англия), выставили на продажу гараж, за который владельцы хотят выручить 1 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror.

Лондонский гараж "с потенциалом" выставлен на продажу с огромной ценой в 1 миллион фунтов стерлингов (47,4 млн гривен). Он находится в самом центре жилого района Клэпхэм Коммон, и его стоимость может показаться запредельной, но эксперты утверждают, что это выгодное и надежное вложение средств.

Участок находится на одной из главных дорог. Но, несмотря на непритязательный и невзрачный внешний вид, этот участок, по словам агента по продаже недвижимости, полон потенциала. Он объяснил, что его можно переделать в жилой дом, если получить разрешение на строительство и согласования. Это означает, что гараж может воплотить в самые смелые мечты покупателя.

"Местный архитектор нарисовал эскиз схемы, которую он считает возможной для этого участка. Мы хотим предоставить всем желающим возможность изучить потенциальную планировку гаражей, поэтому в течение трех недель мы будем предлагать участок на неофициальном тендере", — гласило объявление о продаже объекта.

Местный архитектор нарисовал эскиз схемы для этого участка Фото: mediadrumimages/@NobleEstates

Все предложения должны были быть представлены до 13:00 15 декабря 2023 года.

Также издание отмечает, что в 2016 году один гараж был продан за сумму, более чем в два раза превышающую стоимость среднего дома в Великобритании. Объект с электрическими воротами стоил на аукционе 360 000 фунтов стерлингов (чуть больше 17 млн гривен). Гараж, расположенный в Челси (Западный Лондон), установил ценовой рекорд, но с тех пор он был превзойден в результате роста цен на недвижимость.

"Челси — богатый жилой район с хронической нехваткой парковок, поэтому мы ожидали, что гараж на Кресент-Плейс вызовет большой интерес. Несмотря на то, что сильные торги за лот подняли цену до 360 000 фунтов стерлингов, средняя цена недвижимости в районе SW3 составляет 2,4 миллиона фунтов стерлингов", — рассказывал тогда Крис Колман-Смит, глава отдела аукционов Savills.

Ранее Фокус сообщал, что целые деревни могут рухнуть в море в течение нескольких лет. За последние годы ситуация с утесом рядом с побережьем стала настолько плачевной, что население предупреждают держаться подальше от его краев.

Также стало известно, что дом с "призраками" снесли после того, как в него никто не заселился. Агент по недвижимости Сильвия Маклейн стремилась сохранить историю жилья, однако никто не хотел становиться его владельцем. Кроме мрачного прошлого, людей отпугивал еще один фактор.