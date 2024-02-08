Отдавали бесплатно: дом с "призраками" снесли после того, как в него никто не заселился

Агент по недвижимости Сильвия Маклейн стремилась сохранить историю жилья, однако никто не хотел становиться его владельцем. Кроме мрачного прошлого, людей отпугивал еще один фактор.

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В США за 4 года никто не захотел бесплатно забрать дом в штате Луизиане из-за его прошлого. Здание снесли, но на этом все не закончилось, об этом пишет The Mirror.

Дом с привидениями, который когда-то сравнивали с печально известным домом ужасов Амитивилля, больше не существует. Однако его наследие оставило неизгладимую тень, о чем напоминает леденящий душу снимок с Google Maps.

В течение многих лет жилье с четырьмя спальнями вселял страх в сердца жителей, многие из которых слышали жуткие истории о старухе, которая, по слухам, ходила по его коридорам. Желая сохранить историю дома, агент по продаже недвижимости Сильвия Маклейн в 2020 году обратилась к пользователям Facebook, чтобы попытаться отдать постройку 1930-х годов абсолютно бесплатно. Однако ее затея провалилась. Напуганные жители боялись заходить в жуткое жилище даже в нынешние времена.

"Я был последним жильцом, который жил в этом доме, прежде чем он был заброшен. Дом был райским, но если вы не любите общаться с духами, то они говорят очень громко", — написал один из пользователей соцсети.

Дом, который долгое время пугал местных жителей Фото: Kennedy News & Media

Несмотря на все усилия Сильвии сохранить дом, она подтвердила, что его сровняли с землей.

"Не нашлось заинтересованных лиц, которые могли бы позволить себе перевезти дом с участка, поэтому его снесли около года назад", — рассказала она журналистам.

Издание отмечает, что перенос "жутко красивого" дома в другое место обошелся бы в 80 000 долларов — сумма, которая, похоже, отпугнула потенциальных покупателей не меньше, чем любое привидение. В настоящее время на месте бывшей территории строится плановый, частный, закрытый комплекс площадью 48 акров, который сейчас находится на завершающей стадии. Согласно объявлению, новых жителей ожидает спокойный, красивый район. На фотографиях застройки видно множество приятных зеленых насаждений.

Старый дом уже сровняли с землей, а на участке строится новый комплекс Фото: Kennedy News & Media

Интересно, что дом до сих пор "сохранился", по крайней мере, в цифровом виде — его все еще можно увидеть на картах Google. Поскольку снимок был сделан в 2022 году, скорее всего, камера Google еще не успела запечатлеть территорию в ее нынешнем виде, оставив призрачное напоминание о том, что было.

Дом GrandView все еще можно увидеть на Google Maps Фото: Kennedy News & Media

Бывшая жительница дома Доун Валлот ДеКлаут ранее утверждала, что в доме обитал дух ее прабабушки Адель Винсент, которая умерла в возрасте около 90 лет.

"Есть дух, и зовут его Адель… моя прабабушка", — рассказывала она.

Бывшая жительница города Доун Валлот ДеКлаут считает, что ее прабабушка Адель была тем самым духом, которого многие боялись Фото: Kennedy News & Media

Семья ДеКлаут владела участком площадью 160 акров, на котором в 1860 году был построен дом, более 100 лет, и она жила там в течение года в 1981 году.

"Мы считаем, что призрак — это Адель, но она совсем не грозная. Она дожила почти до 90 лет и постоянно копалась в кастрюлях, как когда у вас что-то стоит на плите. Она была известна этим, и когда мы жили там, то постоянно слышали, как она делает что-то на кухне. Было слышно, как кто-то поднимает крышку, но никто ничего не готовил", — добавила она.

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