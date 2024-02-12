Посетил 120 стран мира: как живет самый высокий человек на планете (фото, видео)

Впервые Султан Кёсен из Турции попал на страницы Книги рекордов Гиннеса в 2009 году. Тогда его рост составлял 246,5 см.

251-сантиметровый турецкий гигант Султан Кёсен на днях отметил очередную годовщину награждения титулом самого высокого человека в мире. Мужчина прилетел в Италию, чтобы принять участие в съемках популярного шоу. Об этом на своем сайте пишет Книга рекордов Гиннеса.

Сообщается, что 42-летний Султан родился с генетическим заболеванием. Его рост начал стремительно увеличиваться с 10 лет из-за гиперсекреции гормона роста, что также привело к проблемам со здоровьем, в частности боли в суставах и деформации костей.

Впервые Кёсен попал на страницы Книги рекордов Гиннеса в 2009 году: тогда его рост составлял 246,5 см. Специалисты зафиксировали и аномальный размер его рук — 27,5 см от запястья до кончика среднего пальца.

Впервые Кесен попал на страницы Книги рекордов Гиннеса в 2009 году: тогда его рост составлял 246,5 см. Фото: Guinnessworldrecords

Через два года, в 2011-м, Султана снова измерили и оказалось, что он вырос до 251 см, а длина его рук увеличилась до 28,5 см. Эти феноменальные показатели до сих пор считаются абсолютным рекордом.

Специалисты зафиксировали аномальный размер рук Султана — 27,5 см от запястья до кончика среднего пальца. Фото: Guinnessworldrecords

И хотя огромный рост усложняет рекордсмену повседневную жизнь, он не сдается и даже успел побывать в 120 странах мира.

Во время съемок в Италии Кьосен радостно общался со своими поклонниками и демонстрировал уникальные габариты. Мужчина признался, что очень любит сладкое, и с аппетитом съел перед телевизионными камерами яблоко, которое казалось миниатюрным на его огромной ладони.

Кроме того, Султан неоднократно становился объектом научных исследований. Ученые изучают его состояние, чтобы лучше понять механизмы развития гигантизма и сопутствующих заболеваний.

Несмотря на физические ограничения, уникальный житель Турции продолжает вдохновлять миллионы людей своим оптимизмом и несокрушимым духом. Фото: AFP

Несмотря на физические ограничения, уникальный житель Турции продолжает вдохновлять миллионы людей своим оптимизмом и несокрушимым духом.

Кстати, Султан на целых 36 см выше самой высокой женщины мира Румейсы Гелги, поэтому по праву считается самым высоким человеком в истории.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 46-летнего Джейсона Эпплтона из американской Флориды, который аж на 60 см выше своей жены Кристен, рост которой 1,52 см. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и вообще относятся, как к туристической достопримечательности. Мужчина не скрывает, что его тянет к противоположности, а женщина уверяет, что высокий партнер соответствует ее внутренней энергии.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли. В 18 лет рост Адама Райнера из Австрии составлял всего 134 сантиметра, а к 30 годам — превысил 2 метра.